Anthropic的研究員考克森（Jacob Coxon）本周辭職時警告，前東家與競爭對手OpenAI正競相開發「可能在本世紀結束前殺光我們所有人」的技術。

隨後Anthropic現任研究員胡賓格（Evan Hubinger）也公開表示：「我們真的、非常認真地相信，AI可能殺死所有人類！」他並估計未來十年內人類因此滅絕的機率超過10%。

安全研究人員主要擔心兩種風險。一是AI失去控制，能力強大的AI自行複製、改進後，開始追求和人類利益衝突的目標；二是遭人類濫用，例如利用AI製造新型病毒或發動大規模網攻。即使不到人類滅絕程度，也可能癱瘓電網、金融系統，造成社會失序。

其中最受研究人員關注的是「失準」（misalignment），也就是AI為了完成目標，採取忽視甚至違背人類福祉的手段。一個經典思想實驗直接說明這種風險。假設人類要求一台超級智慧AI「盡可能製造更多迴紋針」，AI若只追求這個單一目標，最終可能決定把地球所有物質都拿來製造迴紋針，包括人類。即使AI沒有殺死人類，也不代表人類安然無恙。