聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX效應改寫遊戲規則 創投大膽投資搶進深科技

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

眼見SpaceX早期支持者獲利豐厚，而傳統軟體公司估值陡降，科技業投資人正加速擁抱風險高的資本密集交易，押注野心勃勃的「射月」計畫，改寫創業投資遊戲規則。連幾年前不碰科技新創的創投業者，現在也勇於投資核融合、腦機介面等稀奇古怪的計畫。

創投公司Accel合夥人羅賓森說：「瞧瞧任一家創投公司，他們過去兩年來熱中投資的公司類型已大不相同。」根據Dealroom的資料，2024年初以來，全球在「深科技」（deep tech）公司的投資總額已超過1,500億美元，比2010年代十年加總的1,330億美元還要多。「深科技」泛指產品奠基於科學或工程大躍進的公司。

創投業風向已丕變。達康泡沫化後，創投業者轉趨保守，側重支持獲利可預測的企業軟體公司。如今創投業又變得勇於承擔風險，讓矽谷公司創辦人大受鼓舞。

曾與馬斯克攜手創立Neuralink、現為腦機介面新創Science共同創辦人的侯達克說：「有一段時期，最賺錢的（新創公司）投資都投網路軟體公司，那時網際網路既新鮮且日益壯大。硬體業仰賴的資金活水被吸走大半...但現在我們回來了。」

今年深科技投資尚未超越2021年的顛峰，當時電池和電動車投資熱絡，但許多交易都以失敗收場，例如Rivian和Northvolt，凸顯「射月」風險極高。

但巨量資金湧入AI模型公司帶動AI基建熱潮，正鼓勵創投業者在害怕錯失良機的心態驅使下，紛紛押寶可能革新資料中心供電方式甚至建在太空等看似狂野的新奇點子。

此外，AI模擬已使核融合、太空科技等領域的實驗花費銳減，並降低硬體公司創業需投入的前期支出。

今年來，AI領域以外的大型深科技交易，包括核融合新創Helion、Proxima和Inertia，以及太空新創Sierra Space、Axiom Space和Iceye。

侯達克正籌備推出Science第一款產品——視網膜植入物——號稱能讓失明者恢復視力。他對這類計畫被貼上「射月」標籤不以為然。他說，目標宏偉不表示不可能實現，「原始射月計畫不就成功了。我們的確已在月球上插旗」。

創投 科技 SpaceX

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法國AI新創Mistral募資 估值翻倍

AI 投資熱潮擴散 亞洲半導體供應鏈評價重估契機

專家示警：台灣投資人在台、美AI類股曝險偏高

台積電2400元還能追？他看AI軍備競賽：最大贏家可能是它

相關新聞

油銅漲不停 通膨隱憂加劇

伊朗揚言若美國繼續攻擊將擴大反擊，短期看不到降溫的可能性。國際油價隨之持續上攻，布蘭特原油期貨價10日衝破每桶105美元，西德州也攻克100美元整數大關，銅價則在關稅疑慮和供應吃緊推動下連續三個交易日創新高。兩大關鍵原物料齊漲，也加深市場對通膨再起的憂慮。

美長債殖利率 不降反升

美國財政部9日宣布，10日將買回60億美元的10-20年期公債，是原訂20億美元的三倍，但市場原先期待貝森特的干預規模會更大，因此長天期公債殖利率不降反升，顯示如此擴大回購規模未讓市場感受到財政部要扭轉市場趨勢的決心。

ECB升息1碼 今年第二度

歐洲央行（ECB）10日一如預期升息1碼，為今年來第二度升息，期盼能抑制由伊朗戰爭導致的能源成本上漲所帶動的通膨走高。

WTO：全球貨物貿易持續增長

世界貿易組織（WTO）表示，儘管地緣政治和政策相關不確定性揮之不去，但全球貨物貿易自6月以來有所增強，顯示商品貿易流動仍有韌性，不過不可諱言的是風險依然較高。

SpaceX效應改寫遊戲規則 創投大膽投資搶進深科技

眼見SpaceX早期支持者獲利豐厚，而傳統軟體公司估值陡降，科技業投資人正加速擁抱風險高的資本密集交易，押注野心勃勃的「射月」計畫，改寫創業投資遊戲規則。連幾年前不碰科技新創的創投業者，現在也勇於投資核融合、腦機介面等稀奇古怪的計畫。

新創Besxar「晶圓船」測試報捷 在太空生產晶片邁第一步

太空新創公司Besxar成功使用SpaceX火箭，測試自家的半導體製造設備，朝在宇宙生產晶片邁出第一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。