聽新聞
0:00 / 0:00

ECB升息1碼 今年第二度

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

歐洲央行（ECB）10日一如預期升息1碼，為今年來第二度升息，期盼能抑制由伊朗戰爭導致的能源成本上漲所帶動的通膨走高。

ECB 10日提高基準存款利率1碼至2.5%，符合市場預期，該數字也是決策官員認為不必限制、也不需刺激經濟成長的「中性利率」區間的上緣。ECB重申，不會預先承諾任何下一步舉措，而是每次會議根據數據做出決定。

ECB在聲明中表示，「中東衝突仍持續造成通膨壓力，且通膨預料將會持續在一段長時間內高於目標」，「前景仍然具有高度不確定性，且通膨和經濟成長分別面臨著向上和向下風險」。

飆漲的石油和天然氣價格已推升歐元區8月通膨達到3.3%，為三年來最高，遠超過ECB的2%目標。近期的衝突升級更指向將進一步加劇物價壓力，甚至最終可能影響到薪資制定。

這次決策將使ECB官員在因應這波能源價格飆升上，比其他央行領先一步。美國聯準會（Fed）和英國央行至今尚未為因應中東衝突而緊縮貨幣政策，且下周可能再度不為所動。市場也預期ECB未來還會再進一步升息，並預估至明年中前還會再升息兩次。

ECB並將歐元區今年的經濟成長預期從6月的0.8%提高至0.9%，並預期今年的平均通膨率為3%，明年和後年則放緩至2.5%和2.1%。

升息 ECB 通膨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歐洲央行調高基準利率1碼至2.5% 今年以來第2度升息

台灣央行9月升息機率增 營建股一片倒

全球面臨2兆美元債務利息壓力 影響與解方一次看懂

油價飆漲引發通膨和升息疑慮 亞股多收黑

相關新聞

油銅漲不停 通膨隱憂加劇

伊朗揚言若美國繼續攻擊將擴大反擊，短期看不到降溫的可能性。國際油價隨之持續上攻，布蘭特原油期貨價10日衝破每桶105美元，西德州也攻克100美元整數大關，銅價則在關稅疑慮和供應吃緊推動下連續三個交易日創新高。兩大關鍵原物料齊漲，也加深市場對通膨再起的憂慮。

美長債殖利率 不降反升

美國財政部9日宣布，10日將買回60億美元的10-20年期公債，是原訂20億美元的三倍，但市場原先期待貝森特的干預規模會更大，因此長天期公債殖利率不降反升，顯示如此擴大回購規模未讓市場感受到財政部要扭轉市場趨勢的決心。

ECB升息1碼 今年第二度

歐洲央行（ECB）10日一如預期升息1碼，為今年來第二度升息，期盼能抑制由伊朗戰爭導致的能源成本上漲所帶動的通膨走高。

WTO：全球貨物貿易持續增長

世界貿易組織（WTO）表示，儘管地緣政治和政策相關不確定性揮之不去，但全球貨物貿易自6月以來有所增強，顯示商品貿易流動仍有韌性，不過不可諱言的是風險依然較高。

SpaceX效應改寫遊戲規則 創投大膽投資搶進深科技

眼見SpaceX早期支持者獲利豐厚，而傳統軟體公司估值陡降，科技業投資人正加速擁抱風險高的資本密集交易，押注野心勃勃的「射月」計畫，改寫創業投資遊戲規則。連幾年前不碰科技新創的創投業者，現在也勇於投資核融合、腦機介面等稀奇古怪的計畫。

新創Besxar「晶圓船」測試報捷 在太空生產晶片邁第一步

太空新創公司Besxar成功使用SpaceX火箭，測試自家的半導體製造設備，朝在宇宙生產晶片邁出第一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。