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油銅漲不停 通膨隱憂加劇

經濟日報／ 編譯廖玉玲劉忠勇／綜合外電

伊朗揚言若美國繼續攻擊將擴大反擊，短期看不到降溫的可能性。國際油價隨之持續上攻，布蘭特原油期貨價10日衝破每桶105美元，西德州也攻克100美元整數大關，銅價則在關稅疑慮和供應吃緊推動下連續三個交易日創新高。兩大關鍵原物料齊漲，也加深市場對通膨再起的憂慮。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油11月期貨10日上漲4.6%，至每桶105.84美元；西德州原油10月期貨上漲5%，至每桶100.88美元。這兩個指標油價本周來皆已大漲逾9%，且站上5月下旬以來最高水準。

過去一周中東戰火再起，打破先前一段相對平靜期。伊朗一位官員表示，面對美國海上封鎖，伊朗無意退讓，如果美國繼續攻擊伊朗領土，將加大反擊力道。而且葉門政府軍的消息人士指出，親伊朗的胡塞武裝已快要完全控制位於曼德海峽沿海城市，包括Mocha、Dhubab。

川普表示，這場已進入七個月的戰爭可能要到11月期中選舉後才會結束，汽油價格在此之前也不太可能明顯回落，可見戰事短期降溫的希望不大。

美方官員則透露，川普私下多次向幕僚表達希望盡快結束戰事，但同時支持維持長期經濟施壓，透過海上封鎖與制裁迫使伊朗放棄核計畫。伊朗則持續以飛彈攻擊回應美方施壓，顯示荷莫茲海峽的軍事衝突可能呈周期性爆發。但多位白宮高層私下已告訴川普，德黑蘭可能在美國施壓下持續抵抗，戰事恐一路拖到他第二任期結束。

與此同時，五角大廈延長及輪調中東兵力的動作頻頻。國防部長赫塞斯已將部分部隊部署延長至2027年，部分防空單位更可能無限期留駐。此外，伊朗支持的葉門叛軍胡塞正襲擊沙烏地阿拉伯的目標，而沙國警告，該國上月原油產量已驟降至1990年以來最低。

銅價也持續狂飆。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅價9日一度升至每噸14,858.50美元，超越前一交易日寫下的14,779美元紀錄，連續三個交易日改寫歷史新高。紐約Comex銅價也升至歷史新高。

銅價今年來已上漲19%，長期供需失衡是主要推力。老舊礦場供應成長難以跟上資料中心、再生能源和電網日益增加的需求，這也是持續看漲銅價的理由。

近日銅價急升的另一股力量，則來自美國以外地區實體供應日益吃緊。市場擔心川普政府可能對精煉銅進口加徵關稅，交易商持續把大量銅運往美國，希望趕在關稅上路前搶占先機。

通膨 布蘭特原油 油價

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