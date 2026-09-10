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台馬新創優勢互補 AIoT合作開拓東協新藍海

中央社／ 吉隆坡10日專電

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，物聯網（IoT）也加速轉型為人工智慧物聯網（AIoT）。台馬新創業者指出，台灣兼具半導體、資通訊與製造整合優勢，馬來西亞則有多元產業場域與東協市場，雙方優勢互補，為新創合作開拓新藍海。

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）商業基礎設施完善，集聚多個工業4.0產業，今年並推動「雪蘭莪2026三重加速器計畫」，聚焦零售科技及數位資產等領域，其中涵蓋人工智慧、數位商務、先進工程、區塊鏈、金融科技及中小企業數位轉型等應用。

台灣新創團隊今天與大馬新創及雪蘭莪資訊科技與數位經濟機構（Sidec）交流，涵蓋智慧製造、AIoT資料平台、企業AI、智慧醫療與教育、智慧農業、能源管理及永續材料等領域。

大馬新創CodeTrace執行長黃洧華（Jason Ng）接受中央社記者訪問表示，人工智慧正加速進入製造業，他們目前投入視覺檢測、智慧倉儲及客製化自動化系統，並與輝達（NVIDIA）合作開發AI視覺檢測系統，也規劃將Agentic AI導入工業自動化領域。

他指出，馬來西亞在半導體封裝與測試領域具有產業基礎，台灣則在晶圓製造方面具優勢，台馬新創可透過AI技術尋求合作，並將應用從半導體延伸至其他製造業。

與會的明新科技大學校長呂明峯認為，台灣新創團隊涵蓋物聯網等多元領域，透過雙向交流展現技術與應用。他舉例，有團隊將竹粉材料再利用，除製成環保餐具，更進一步應用於電子產業，讓原本不起眼的材料價值提升200多倍，展現台灣新創將傳統材料結合科技應用的創造力。

參與交流的沃特永續科技則以氣候科技為主軸，透過智慧化與模組化環境監測控制技術，尋求在農業、水產、水處理及能源管理等場域的應用機會。

率團的新竹縣教育局副局長沈靜濤指出，大馬研究加速器與科技創新中心（MRANTI）對新創團隊提供「一站式」服務，從研發、產品認證與驗證，到後續媒合企業、資金及相關資源，都能在同一套輔導體系下完成。

他強調，相較台灣新創團隊在研發、驗證及尋求資源時，往往需要自行與不同機構或部門接洽，MRANTI在新創團隊研發階段，就會協助找出產品未來需要哪些認證與驗證，並引導團隊與相關單位對接；產品通過驗證後，再進一步媒合可能有需求或投資意願的國內外企業。

東協 馬來西亞

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