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美股早盤／油價與通膨居高使四大指數齊跌 蘋果推新品逆勢漲1.5%
美股四大指數10日早盤全面挫跌，反映市場憂心伊朗戰爭持續延燒，帶來通膨居高及油價突破100美元等負面衝擊。
道瓊工業指數早盤跌213點或4%，標普500指數跌0.5%，那斯達克指數跌0.7%，費城半導體指數挫跌2%，台積電ADR跌1.8%。
隨伊朗戰爭已延燒七個月，國際原油價格持續衝高，拖累市場情緒。美國西德州中級原油10月期貨升破每桶100美元，布蘭特原油11月期貨則衝破105美元。10年期美債殖利率升破4.9%，為2023年11月來最高。
美國勞工部10日公布8月生產者物價指數（PPI），經季節調整後月增0.4%，符合預期；年增率則達5.4%，仍遠高於聯準會（Fed）2%的通膨目標。
報告出爐後，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，Fed在下周會議結束後升息1碼的機率升抵74%。
21Shares總體經濟主管柯特曼表示：「PPI本身並沒有給出明確答案，無助於釐清聯準會下周究竟會不會升息。不過，西德州中級原油價格再度飆破每桶100美元，加上美債殖利率創高，無疑讓投資人在明天關鍵的CPI報告出爐前，面臨更高風險。」
蘋果公司在秋季新品發表會推出iPhone 18、Pro Max及iPhone Duo等新機，股價逆勢上漲1.5%。
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