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明知不可為 印度尋求推動金磚國數位貨幣互聯互通

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
金磚國家（BRICS）峰會本周稍晚登場，輪值主席國印度正推動討論成員國的央行數位貨幣（CBDC）之間互聯互通的議題。 路透
金磚國家（BRICS）峰會本周稍晚登場，輪值主席國印度正推動討論成員國的央行數位貨幣（CBDC）之間互聯互通的議題。 路透

路透10日報導，兩名消息人士透露，印度正推動在本周稍晚舉行的金磚國家（BRICS）峰會上，討論成員國的央行數位貨幣（CBDC）之間互聯互通的議題，儘管政治和技術面的障礙可能限制相關進展。

印度今年擔任金磚國家輪值主席國，該組織定12至13日在新德里舉行領導人高峰會。路透今年1月曾報導，印度央行提議讓各國的官方數位貨幣互聯互通，以促進跨境貿易。

消息人士稱，讓各國CBDC互聯互通的提議將成為此次峰會的議程之一，然而欲實現此目標絕對會面臨重大挑戰。金磚國家之前關於建立共享支付機制的討論，進展甚微，凸顯出在多元國家組成的集團中，欲整合金融基礎設施難上加難。

其中一位消息人士指出，伊朗與阿聯等國關係緊張仍將是癥結所在。阿聯已切斷與伊朗的金融聯繫。

另一位消息人士稱，印度也一直不願與中國深化金融互聯互通，畢竟此類安排需要兩國之間建立更深厚的互信。路透報導稱，三名熟悉討論情況的消息人士表示，支付寶+提出與印度即時支付系統連接、以進行跨境交易的計畫，因新德里方面對國家安全的擔憂，以及對客戶數據存取和使用的疑慮而陷入停滯。

該消息人士補充，CBDC互聯互通機制上路之前，還需要建立貨幣互換安排，以助管理貿易失衡問題。

第二名消息人士表示，印度並無意取代美元地位，推動官方數位貨幣互聯主要目的是讓跨境支付變得更便捷且有效率。 

印度 金磚 貨幣

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