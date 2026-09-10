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歐洲央行調高基準利率1碼至2.5% 今年以來第2度升息
歐洲中央銀行（ECB）今天調高基準利率1碼至2.5%，以因應中東衝突再起推高能源成本，增加通膨升溫壓力。
法新社報導，歐洲央行今天決議將存款利率上調1碼至2.5%。這是歐洲央行今年以來第2度升息，先前因應美伊戰爭引發的能源衝擊，歐洲央行已於6月宣布2023年以來的首次升息。
歐洲央行今天聲明表示：「中東衝突持續帶來通膨壓力，通膨預計仍將高於目標一段較長的時間。」
歐洲央行維持今年通膨預測3%不變，但將明年通膨預測微幅上調至2.5%。
聲明還說：「前景仍充滿高度不確定性，通膨面臨上行風險，經濟成長則面臨下行風險。」
歐洲央行調高今年國內生產毛額（GDP）成長預估值，從先前預估的0.8%，上修至0.9%。同時也上調明年GDP成長預估，從先前預估的1.2%，上修至1.4%。
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