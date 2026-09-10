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台灣盼串聯呂宋經濟走廊 美官員：具很大合作空間

中央社／ 馬尼拉10日專電
呂宋經濟走廊投資論壇。歐新社
呂宋經濟走廊投資論壇。歐新社

台灣推動「台菲經濟走廊」盼連結美菲日「呂宋經濟走廊」，美國官員今天回答中央社提問時表示，鑑於台灣在半導體、先進製造及人工智慧（AI）等領域的領先地位，台菲有很大合作空間，美方也樂見台灣進一步參與這項倡議。

美國、菲律賓及日本今起在馬尼拉共同舉辦為期2天的呂宋經濟走廊（Luzon Economic Corridor）投資論壇，由美國貿易暨發展署（USTDA）贊助，吸引約600名國際投資人、產業領袖及政府官員與會，盼促成商業合作。

美國國務院資深顧問瓦里亞瓦（Heather Variava）在會後的網路記者會上回答中央社提問時表示，台灣在半導體、先進製造和人工智慧等產業扮演領先角色，因此「有很大的機會空間」。

瓦里亞瓦說，有台灣企業出席今天的投資論壇，相信菲律賓方面會歡迎台灣增加對菲投資。

她補充，許多菲律賓人在台灣工作，台菲之間已有活躍的連結，因此雙方有很大的進一步合作空間，包括將台灣納入呂宋經濟走廊倡議。

呂宋經濟走廊倡議是由美國、日本與菲律賓於2024年共同發起，目標是串聯呂宋島的蘇比克（Subic）、克拉克（Clark）、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas）等重要經濟據點，並加強交通運輸、能源、數位連結及先進製造供應鏈等領域的投資，帶動菲律賓經濟成長。

瓦里亞瓦說明，在先進製造方面，美方認為菲律賓具高科技製造業附加價值能力，涵蓋半導體、汽車及航空航太等產業；能源方面則將改善發電及電網，並探索核能發展機會；數位基礎建設方面，美國貿易發展署（USTDA）正研究強化菲律賓Wi-Fi可用性。

她說，呂宋經濟走廊涵蓋菲律賓主要經濟活動區域，所在區域約占菲國國內生產毛額（GDP）50%，美方希望透過基礎建設投資提升呂宋的連結性、競爭力及經濟成長。

針對2028年菲律賓總統大選後，呂宋經濟走廊能否持續吸引投資，瓦里亞瓦表示，美菲今年慶祝建交80週年，部分美國企業在菲營運已超過100年，雙邊關係具有長期基礎。

她並指出，呂宋經濟走廊倡議始於前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內，由現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府延續，且獲川普政府支持，因此美方相信倡議及投資具有延續性。

菲律賓

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