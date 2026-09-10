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美國8月PPI好壞參半 美股期指挫低
美國8月躉售物價表現錯綜，對聯準會（Fed）15、16日的政策會議來說，數據好壞參半，未能改變市場的利率預期，美股期指應聲下挫。
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期；年增幅為5.4%，高於經濟學家預估的5.3%。
扣除食品及能源後的核心PPI月增0.2%，低於外界估計的0.3%；年增幅為4.6%，與預期相同。
CaixaBank的Santiago Mateo Yanguas指出：「今日的PPI報告雖然重要，但大概不足以改變Fed下周（利率）決策。儘管如此，若有重大的上行或下行意外，仍可能改變下次會議的利率路徑預期，並撼動市場，對公債殖利率與利率敏感的產業最受影響。」
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