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油價飆漲引發通膨和升息疑慮 亞股多收黑

中央社／ 香港10日綜合外電報導
近日中東地區衝突加劇帶動國際油價飆漲，加深外界對通膨上揚和升息的疑慮，亞股今天多收黑。油輪示意圖／歐新社
近日中東地區衝突加劇帶動國際油價飆漲，加深外界對通膨上揚和升息的疑慮，亞股今天多收黑。油輪示意圖／歐新社

近日中東地區衝突加劇帶動國際油價飆漲，加深外界對通膨上揚和升息的疑慮，亞股今天多收黑。布倫特原油站上每桶逾100美元後維持在高檔不墜。

法新社報導，隨著美國與伊朗在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）附近交火、沙烏地阿拉伯與葉門叛軍「青年運動」爆發衝突，中東危機目前看似沒有終止跡象，對市場造成衝擊。

布倫特原油昨天站上每桶101美元，為7月以來首見。各方勢力在荷莫茲海峽對船隻開火，導致油價短短不到1週內飆漲逾20%。

這引發市場臆測，美國聯邦準備理事會（Fed）和他國央行可能被迫升息以壓抑物價，目前美國柴油價格已寫下每加侖近6美元新高價位。

外界普遍預估歐洲中央銀行（ECB）將在今天政策會議宣布升息。

投資人也正緊盯預計今天稍後出爐的美國生產者物價指數（PPI）和明天公布的消費者物價指數（PCPI），這些數據將成為Fed在下週政策會議討論是否升息的重要參考依據。

綜觀亞股，香港、上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收低，僅東京股市收盤微漲。

盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（NeilWilson）認為：「就歷史經驗來看，9月一向是華爾街表現最弱的月份。投資人接下來將聚焦整體經濟走勢，尤其是央行政策與通膨，可能意味市場未來一段間的波動將會加劇。」

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