馬斯克Boring募資30億美元！估值衝230億美元 要在阿聯挖150公里隧道

馬斯克旗下隧道工程公司Boring獲得30億美元新一輪融資，由阿拉伯聯合大公國和相關投資機構出資，使公司估值達230億美元。

Boring表示，這筆資金將用於在阿聯大規模興建地下交通基礎建設，包括總長超過150公里的隧道。

參與這輪D輪融資的其他投資人包括Human Capital、Vy Capital、Valor Equity Partners、紅杉資本（Sequoia Capital）、Andreessen Horowitz（A16Z）、淡馬錫（Temasek）、Shamal Holding和Baron Capital，以及其他既有和新投資人。

Boring表示，這項協議是在先前已取得杜拜Loop（Dubai Loop）計畫之外新增的合作案。