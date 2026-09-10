歐洲最大CCS設施啟用 雅苒荷蘭廠年減80萬噸碳排

由挪威肥料公司雅苒國際（Yara International）所建的歐洲規模最大碳捕捉設施在荷蘭啟用，預估每年可捕捉並封存多達80萬公噸碳排。

路透社報導，雅苒表示這座位於荷蘭南部西蘭省（Zeeland）斯勒伊斯基爾（Sluiskil）的碳捕捉與封存（CCS）設施，可望有效削減營運產生的碳排，並把捕捉到的二氧化碳運往挪威。雅苒國際在當地的廠房是歐洲最大化肥生產基地之一。

7日啟用的雅苒斯勒伊斯基爾廠（Yara Sluiskil）每年可捕捉並液化多達80萬公噸二氧化碳。這些碳排將由運輸及封儲業者Northern Lights運送，封存在挪威大陸棚海床下方2.6公里處。

雅苒預期在之後15年內，這個廠區累計將減少約1200萬公噸的碳排。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）表示，斯勒伊斯基爾的CCS項目提供一套兼具科學先進性與商業可行性的解決方案。

歐盟計劃借助碳捕捉技術，達成2050年淨零排放目標，尤其是應用在化學製造等目前尚無低碳替代方案的工業製程。

然而CCS技術在歐洲一直發展不易，原因包括商業可行性受到質疑，以及環保團體和部分歐盟成員國抵制。批評人士認為，CCS技術恐成為企業繼續開採石油與天然氣的藉口，只需開出「未來將會捕捉排放」的空頭支票而不從根本性做到減排。