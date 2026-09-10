快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲最大CCS設施啟用 雅苒荷蘭廠年減80萬噸碳排

中央社／ 阿姆斯特丹9日綜合外電報導

由挪威肥料公司雅苒國際（Yara International）所建的歐洲規模最大碳捕捉設施在荷蘭啟用，預估每年可捕捉並封存多達80萬公噸碳排

路透社報導，雅苒表示這座位於荷蘭南部西蘭省（Zeeland）斯勒伊斯基爾（Sluiskil）的碳捕捉與封存（CCS）設施，可望有效削減營運產生的碳排，並把捕捉到的二氧化碳運往挪威。雅苒國際在當地的廠房是歐洲最大化肥生產基地之一。

7日啟用的雅苒斯勒伊斯基爾廠（Yara Sluiskil）每年可捕捉並液化多達80萬公噸二氧化碳。這些碳排將由運輸及封儲業者Northern Lights運送，封存在挪威大陸棚海床下方2.6公里處。

雅苒預期在之後15年內，這個廠區累計將減少約1200萬公噸的碳排。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）表示，斯勒伊斯基爾的CCS項目提供一套兼具科學先進性與商業可行性的解決方案。

歐盟計劃借助碳捕捉技術，達成2050年淨零排放目標，尤其是應用在化學製造等目前尚無低碳替代方案的工業製程。

然而CCS技術在歐洲一直發展不易，原因包括商業可行性受到質疑，以及環保團體和部分歐盟成員國抵制。批評人士認為，CCS技術恐成為企業繼續開採石油與天然氣的藉口，只需開出「未來將會捕捉排放」的空頭支票而不從根本性做到減排。

碳排 荷蘭 歐洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄銀行深化氣候治理邁向自然與淨零轉型 獲TCFD報告書評鑑肯定

Google看中芬蘭 推動AI基建

日月光投控擴大使用再生能源 拚2035年占比57%

國際小學堂／暖化加劇「熱穹」 歐洲熱浪更凶猛

相關新聞

川普造勢又點名台灣！稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

美國共和黨9日在達拉斯召開一場特別的期中選舉大會，美國總統川普現身發表演說時提及台灣，批前任「愚蠢的總統」讓晶片產業「跑到台灣」，主張早該對台灣輸美晶片課徵高額關稅。

連AI開發者都怕失控 為何還拚命打造更強AI？6重點一次看

人工智慧（AI）競賽正陷入一個弔詭局面：一群最積極打造更強AI的人，也不斷警告AI可能威脅人類生存。AI究竟可能如何失控？既然連開發者都深感不安，為何仍全速競逐更強大的AI？以下六大重點一次看。

三星、海力士擴大股東回饋 考驗韓國企業改革成效

三星電子與SK海力士祭出鉅額股東回饋方案，成為檢驗韓國企業改革成效的早期指標。投資人雖樂見這筆意外之財，但認為企業仍需更...

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失！iPad mini要完蛋了？

科技媒體對蘋果iPhone Duo的第一印象出奇一致：它可能是目前最接近成熟產品的折疊手機，甚至足以取代iPad mini。但價格很「高貴」，自1,999美元起跳（台灣官網標價74,900元），頂規版要3,199美元（台灣官網標價118,900元）。

輝達沒併購Groq卻拿技術又挖高層 傳美司法部在查是否規避反壟斷審查

紐約時報報導，美國司法部正調查輝達（NVIDIA）去年和AI晶片新創公司Groq達成的技術授權和人才延攬協議，是否刻意避開併購案通常面臨的反壟斷審查。這項調查凸顯監管機關日益關注科技巨人此手法取代直接收購，藉此擴張AI版圖的做法。

貝森特把日圓喊太高？日銀升息1碼還不夠 市場恐嫌不夠鷹

日圓急升正把日本銀行（央行）推向更難拿捏的升息局面。美國財政部長貝森特接連力挺日圓，也推高市場對日銀升息的期待；如今市場幾乎篤定下周升息1碼，若後續訊號不夠鷹派，日圓反而可能回吐漲幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。