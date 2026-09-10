三星、海力士擴大股東回饋 考驗韓國企業改革成效

三星電子與SK海力士祭出鉅額股東回饋方案，成為檢驗韓國企業改革成效的早期指標。投資人雖樂見這筆意外之財，但認為企業仍需更多作為，才有望縮小韓股估值折價問題。

路透社報導，AI熱潮讓韓國三星電子（SamsungElectronics）與SK海力士（SK Hynix）坐擁龐大現金部位，也帶動投資人要求擴大分紅的呼聲。

不過，儘管這2家晶片大廠光是今年的分紅總額就超過130兆韓元（約970億美元），投資人反應仍不盡滿意。韓國綜合股價指數（KOSPI）目前仍比6月創下的歷史高點低了約26%，而三星及SK海力士在韓股指數中就占了近半權重。

市場反應相對冷淡，凸顯出韓國總統李在明政府推動「價值提升」（Value-Up）計畫正面臨考驗。這項2024年啟動的計畫，是為了解決所謂「韓國折價」（Korea discount）問題。

「韓國折價」指外界因企業治理透明度、資本配置及股東權益保障不足等疑慮，導致韓股估值長期低於全球同業。

資產管理公司普徠仕集團（T. Rowe Price）首席投資組合分析師李（Clarence Li）表示：「光靠三星與海力士擴大發放更多現金，短期內不太可能讓韓國折價消失…這問題部分屬結構性因素，需要更廣泛的企業群持續跟進，才能真正見效。」

不過，他認為，這些回饋方案仍是朝正確方向邁出的一步。

儘管三星這項創紀錄的分紅方案被譽為重要里程碑，但部分投資人與分析師仍質疑，這項政策細節不足，且可能高度仰賴特別股息，而這類股息似乎更有利於掌控三星集團的家族，而非實質造福小股東。

新加坡避險基金Vista Global資產管理投資組合經理分析師金奎植（Kim Kyu-shik，音譯）表示，三星未承諾實施庫藏股計畫，這釋出一種「負面訊號」，顯示三星並不認為自家股價遭到低估。

他形容，三星集團的股權結構是限制自家實施庫藏股的「罩門」，若推動大規模庫藏股買回並辦理銷除，可能使主要股東三星生命保險（Samsung Life）與三星火災海上保險（Samsung Fire）的持股比例超過法定上限，屆時恐被迫將持股降至10%以下。

分析師與投資人指出，這類舉動恐引來監管機關對三星電子股權結構更嚴格的審視，衝擊三星家族的掌控權。

投資人表示，這項推動企業改善治理與優化資本配置的「價值提升」計畫，長期成效將取決於其他企業是否跟進，尤其這項計畫目前仍屬自願性質。

坦伯頓全球投資（Templeton Global Investments）經理人廖亦平（Yi Ping Liao）指出：「我認為責任在於企業本身能否落實推動自己的價值提升計畫，這項議題已經從政策改革階段，進入執行成效的實證階段。」