快訊

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

川普造勢又點名台灣！稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日出席共和黨期中選舉大會發表演說。法新社
美國總統川普9日出席共和黨期中選舉大會發表演說。法新社

美國共和黨9日在達拉斯召開一場特別的期中選舉大會，美國總統川普現身發表演說時提及台灣，批前任「愚蠢的總統」讓晶片產業「跑到台灣」，主張早該對台灣輸美晶片課徵高額關稅

川普表示，「關稅」原本是他「整本字典裡最喜歡的詞」，但因媒體追問「那愛、生命、上帝、宗教、家庭呢？」如今已把關稅一路降到「第五喜歡的詞」。

川普隨後稱，美國已靠關稅取得「數兆美元」收入，並吸引外國創紀錄投資，接著他談到半導體產業時，再度點名台灣，批評過去「愚蠢的」美國總統「讓晶片產業離開我們國家、跑到台灣」。

川普主張美方早就應該對輸美的台灣晶片課徵高額關稅，「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付100%、200%、50%，隨便多少的關稅。」

川普接著以英特爾為例，稱該公司陷入困境、尋求政府協助時，他要求英特爾提供美國政府10%股權作為條件，並宣稱這筆持股最初價值約120億美元，隨後漲了5、6倍，「短短幾個月就賺了500億或600億美元」。相關數字為川普在造勢場合的說法。

川普 晶片 關稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

錢從哪來？川普稱期中選舉若勝每人發5000美元 大撒幣附帶1條件

共和黨守住國會就發15.7萬！川普祭紅利催票

川普自曝炒股「賺數千億美元」！強調全為美國 網笑翻：川投顧不演了

川普點名 我駐美處資助反川智庫

相關新聞

川普造勢又點名台灣！稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

美國共和黨9日在達拉斯召開一場特別的期中選舉大會，美國總統川普現身發表演說時提及台灣，批前任「愚蠢的總統」讓晶片產業「跑到台灣」，主張早該對台灣輸美晶片課徵高額關稅。

借貸成本近20年最高…主要國家債台高築 爆警訊

主要國家政府償付債息的負擔已突破2兆美元，更糟的是，借貸成本還躍上近20年來最高水準。分析師指出，削減支出是治本之道。

走入生活 Meta推個人AI代理

社群巨擘Meta宣布，在美國推出全球首款個人化ＡＩ代理App「Muse」。Muse可為使用者處理各種任務，從訂購日常用品到規畫約會，使用者只要說出需求，Muse便會著手執行。

三星、海力士擴大股東回饋 考驗韓國企業改革成效

三星電子與SK海力士祭出鉅額股東回饋方案，成為檢驗韓國企業改革成效的早期指標。投資人雖樂見這筆意外之財，但認為企業仍需更...

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失！iPad mini要完蛋了？

科技媒體對蘋果iPhone Duo的第一印象出奇一致：它可能是目前最接近成熟產品的折疊手機，甚至足以取代iPad mini。但價格很「高貴」，自1,999美元起跳（台灣官網標價74,900元），頂規版要3,199美元（台灣官網標價118,900元）。

輝達沒併購Groq卻拿技術又挖高層 傳美司法部在查是否規避反壟斷審查

紐約時報報導，美國司法部正調查輝達（NVIDIA）去年和AI晶片新創公司Groq達成的技術授權和人才延攬協議，是否刻意避開併購案通常面臨的反壟斷審查。這項調查凸顯監管機關日益關注科技巨人此手法取代直接收購，藉此擴張AI版圖的做法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。