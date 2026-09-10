貝森特把日圓喊太高？日銀升息1碼還不夠 市場恐嫌不夠鷹

日圓急升正把日本銀行（央行）推向更難拿捏的升息局面。美國財政部長貝森特接連力挺日圓，也推高市場對日銀升息的期待；如今市場幾乎篤定下周升息1碼，若後續訊號不夠鷹派，日圓反而可能回吐漲幅。

日圓周四亞洲早盤升值0.1%至153.43。市場對日本銀行下周升息的預期持續升高。交換市場目前反映，日銀9月18日把政策利率從1%調高1碼的機率約97%。日銀審議委員增一行周四表示，基礎通膨已非常接近2%，金融環境仍寬鬆，日本銀行將繼續升息，避免通膨明顯超過2%。

日本最近公布的數據也為升息提供更多理由。第2季經濟成長率上修至年率1.4%，7月薪資則以近30年最快速度成長。另一方面，伊朗戰爭推高燃料、化學品、運費和肥料成本，增一行警告，這些漲價未必只是短期衝擊，也可能形成更持久的通膨壓力。

不過，貝森特把市場預期推得太高，也開始引發疑慮。日本銀行前首席經濟學家龜田製作指出，部分投資人甚至已反映升息2碼或連續升息的可能性，這些預期恐怕已經過頭。若日銀下周只升1碼，卻沒有釋出足夠鷹派的後續訊號，日圓近期漲幅可能迅速回吐。

更大的風險則來自日圓套利交易。投資人長年借入低利日圓、轉投其他高收益資產；一旦日圓急升，這些部位可能被迫大舉平倉。2024年日本銀行收緊政策一度引爆類似震盪，日經指數單日重挫12.4%。彭博經濟學家木村太郎因此警告，貝森特如今介入日本銀行政策，「是在玩火」。

貝森特近來也以同樣方式試圖壓低美債殖利率和油價，但這兩個市場都開始和他唱反調，美債殖利率升至三年高點，油價也站上100美元。相較之下，日圓目前仍是他少數奏效的市場操作。不過，市場終究會測試決策者底線；一旦日銀無法滿足被貝森特推高的期待，這波日圓升勢也可能反過來成為新的震盪來源。