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G7入籍費這個國家最高！美國排第二 還不到三分之一

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國歸化公民在公民身分授予儀式上與官員握手。美國入籍費在G7國家排名第二，不到英國的三分之一。美聯社
美國歸化公民在公民身分授予儀式上與官員握手。美國入籍費在G7國家排名第二，不到英國的三分之一。美聯社

在七大工業國集團（G7）裡，有一個國家取得公民身分的費用約合台幣78,400元，是收費第二高國家的三倍多。

這個國家就是英國。金融時報報導，英國入籍費用包括1,709英鎊的歸化申請費，以及130英鎊的公民身分授予儀式費，合計1,839英鎊。但英國內政部估計，處理一件申請案的成本只有324英鎊。

G7收費第二高的是美國，費用約562英鎊，折合台幣約24,000元。

智庫公共政策研究所（IPPR）表示，收費貴到這種程度，讓人覺得英國內政部把公民身分當成賺錢工具。IPPR警告，高額收費加上永久居留規定趨嚴，可能讓英國出現不斷擴大的次等階級。

儘管費用高，截至6月的一年內，英國公民身分申請件數仍然增加到了31.5萬件，創下歷史新高紀錄。除了先前移民人數增加，也可能是各政治陣營相繼提出限制或撤銷非公民權利的主張，促使更多人趕緊提出申請。

移民通常在英國居住五年後，可取得永久居留許可，再等一年申請公民身分。但政府擬改變規定，要求低薪勞工最長等待15年，才能取得永久居留權。

G7 美國 英國

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