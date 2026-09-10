Fed傳聲筒：升不升息就差在0.1個百分點 華許等周五CPI定奪

美國周五公布的8月消費者物價指數（CPI），可能直接決定聯準會（Fed）下周是否升息。市場目前押注升息機率約60%，但真正左右決策的，可能只是核心CPI月增率相差0.1個百分點。

經濟學家預估，排除食品和能源的核心CPI月增0.2%。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，Fed整個夏季都在爭論目前利率是否足以讓通膨回到2%目標。通膨春季一度比預期頑強，6、7月才降溫，周五數據將驗證這究竟是通膨真正轉折，還是又一次曇花一現。

Fed 7月維持利率不變，當時已有三位官員主張升息。主席華許上月在傑克森洞年會也明顯轉趨鷹派，認為金融環境對經濟的抑制有限，夏季通膨改善仍不足以證明基本趨勢已經轉變。市場因此把9月升息機率從華許演說前的35%推高至約60%。

提米羅斯分析，華許如今面臨的真正難題不是CPI明顯偏高或偏低，而是數字落在模稜兩可的中間地帶。若核心CPI明顯降溫，Fed可放心按兵不動；若數據過熱，華許幾乎沒有不升息的空間。但若數字只是不冷不熱，Fed雖有理由再等一次，卻可能和已押注升息的市場預期衝突。

Fed內部看法也仍分歧。理事華勒認為，如果核心CPI月增0.2%，可以再觀察一次；但主張升息的官員認為，能源價格居高不下、新關稅和AI投資熱潮造成供應吃緊，都可能使通膨壓力持續，不能只看最近兩三個月數據。

提米羅斯指出，弔詭的是，華許長期主張Fed不應事先告訴市場下一步怎麼走，但他的傑克森洞演說卻讓投資人相信升息將至。如今Fed是否在下周升息，反而可能取決於周五這一份CPI數據，和華許一向主張的決策方式形成矛盾。