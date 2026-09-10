台灣AI新富崛起 規模37億美元避險基金返台銷售股票多空策略基金

台灣AI熱潮不只推高科技股，也催生大批新富，吸引海外避險基金搶進台灣財富管理市場。管理37億美元資產的新加坡UG Investment Advisers（優璟）首度和玉山銀行合作，準備在台銷售股票多空策略基金，搶攻AI供應鏈快速累積的龐大財富。

UG Investment上月和玉山銀行簽署協議，將在台灣銷售旗下其中一檔股票多空策略基金，也是UG Investment頭一次和台灣本土銀行合作。對這家源自台北、但近30年來主要仰賴亞洲和歐洲家族辦公室等境外投資人的避險基金而言，此舉某種程度上也代表重返台灣市場。

UG Investment營運長Brandy Chen接受彭博訪問時說：「AI正在台灣快速創造新的財富，加上政府力推台灣成為金融中心，監管環境也日益有利。現在各方面條件都已成熟，正是我們進軍台灣境內市場的時候。」

隨著高資產客戶財富快速增加，台灣銀行和資產管理業者正競相推出更多私募市場產品。台灣經濟和股市表現強勁，加上本土晶片製造商和龐大的供應鏈企業支撐，也帶動這波財富快速累積。

台灣銀行業者近來也陸續和其他全球投資業者簽署產品銷售協議。國泰世華銀行上月表示，將和凱雷集團（Carlyle Group）合作，在台灣高雄資產管理專區向高資產客戶銷售私募股權產品。中信銀行則和歐洲私募股權業者Ardian合作，推出投資私募次級市場的基金。

境外私募股權、私募信貸和避險基金若要向台灣個人投資人銷售，必須透過取得許可的銀行或資產管理業者。每檔基金最多只能有99位投資人，而且投資人資產至少須達新台幣3,000萬元（約95.3萬美元）。隨著另類投資需求增加，金融監理機關已承諾放寬相關限制。

根據瑞銀（UBS）《2026年全球財富報告》，以成年人口占比計算，台灣百萬美元富豪的比率目前在亞洲僅次於香港和澳洲。

Chen說：「這波財富增加正在為台灣境內市場創造新的商機，而家族辦公室興起，也反映台灣AI供應鏈正在創造一批新富階層。」

UG Investment在新加坡、上海和台北共有43名基金經理人、分析師和量化研究人員，採取著重基本面的長期投資策略。

Chen表示，UG Investment規模最大的基金管理逾20億美元，也是計劃在台灣銷售的基金，主要投資美國和亞洲科技股。今年前七個月報酬率達14.2%，儘管7月全球科技股遭到拋售，單月下跌2.5%。這檔基金自2007年成立以來，年化報酬率達15.4%。

Chen說：「股票多空策略避險基金產品目前在台灣仍相對少見。」目前另類投資產品主要集中在私募信貸、私募股權和基礎建設。她說：「我們希望搶在市場前面。」