蘋果首推摺疊機…美分析師稱「重新定義產品」曝最大挑戰

蘋果（Apple）今天舉行秋季發表會。美國產業分析師歐唐納爾接受中央社訪問表示，儘管蘋果較晚推出摺疊機，但它「重新定義了這樣產品」。2位分析師受訪指出，如何將AI整合至硬體仍會是蘋果接下來的挑戰。

根據市場研究機構IDC的數據，摺疊機目前僅占全球智慧型手機銷量約2%。

科技業分析機構TECHnalysis Research首席分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）指出，這次秋季發表會是他多年以來感受到氣氛最為熱烈的一次，全場聚焦在蘋果首款摺疊機，蘋果邁出了非常堅實的第一步，可以預見公司將以更積極的態度投入產品創新。

歐唐納爾分析強調，蘋果對軟體進行了大量改良，讓整體使用體驗比Android手機更加出色，更簡單、更直覺，「儘管蘋果較慢進入摺疊機市場，但仍重新定義了產品」。

蘋果雖主導智慧型手機市場，但在AI領域落後。對此，歐唐納爾向中央社表示，蘋果展示了一些實際應用，正積極追趕，但要證明AI方面的能力，還有一段路要走。

市場研究公司Moor Insights & Strategy副總裁暨首席分析師沙格（Anshel Sag）則表示，蘋果在提升Siri AI的實用性、準確度和反應速度方面取得了很大進展，但未來如何將AI整合到各種不同的硬體裝置中，並讓這些裝置以iPhone為中心彼此協作仍是挑戰。

蘋果首款摺疊機iPhone Duo起售價為1999美元，最高階2TB版本售價為3199美元。

歐唐納爾指出，蘋果在定價策略上比三星（Samsung）同級產品高出約100美元，這樣的價差其實不算大，因為過去iPhone相較於競爭產品，往往會有更高溢價。

他認為，在記憶體漲價之際，能守住2000美元門檻極為關鍵，對於已願意花費1500美元購買高階iPhone的消費者而言，升級至摺疊機的價差並非遙不可及。