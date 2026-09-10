台歐晶片創新論壇比利時登場 展現台灣技術韌性

今年的台歐晶片創新論壇9日在比利時安特衛普登場，吸引數百名各國產學界人士參與。今年論壇擴大至全面性的生態系統合作，國研院下轄的4個中心聯手出擊，向歐洲展現台灣全面的技術韌性。

第3屆「台灣歐洲晶片創新論壇」（TECIF）由國家實驗研究院台灣半導體研究中心、比利時微電子研究中心（imec）共同舉辦。從9日起為期兩天的活動，安排了多場會議，分享研究成果、先進技術，同時也針對台歐合作、人才交流等多面向進行討論。

國研院院長蔡宏營接受中央社訪問時表示，過去的交流模式比較偏向單向交流，今年進一步擴增至全面性的生態系統合作。

他進一步提到，台灣的半導體強項不只是製造、設計，包括設備儀器，乃至於在製造過程中相當重要的抗震、防震系統。因此這次論壇不只由半導體中心（TSRI）展示晶片設計，包含國研院下轄的國網中心、國儀中心與國震中心，4個中心一起出擊，向歐洲展現台灣的技術韌性。

對於台灣與歐洲的互補潛力，蔡宏營說明，歐洲的基礎能量、科學研究非常深厚，台灣在快速製程、商業化方面有舉足輕重的能力。在彼此的專長上建構出互補的合作方式，甚至建立起一個跨國的研發平台，相信這樣的平台不只是對台灣、歐洲的學界，對產業界也有很大的幫助。

產業合作離不開人才培育與交流，蔡宏營以現有的台灣歐洲獎學金為例，這個機制鼓勵歐洲地區的學生到台灣學習半導體製程，目前為止已有超過500位歐洲學員。

至於長期目標，他表示期待有更多整合型的培育平台，若有更多的學生從大學開始到博士，均接受台灣的教育，可以更容易跟台灣的文化結合。台灣很多重要的半導體廠在歐洲也都有重要的據點，這些由台灣訓練的人才，未來都可以變成台灣半導體產業中很重要的一員。

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉致詞時表示，台灣長久以來遭受孤立與威脅，正因如此，如今透過享譽全球的半導體成就，與外面的世界建立緊密連結，對台灣而言至關重要。

他更巧妙以奈米科技「越微小，越強大」比喻台灣，台灣雖然是一個小國，但過去數十年來呈現了爆發性的成長，因此現在可以自豪地說，台灣不僅有能力，更有意願為世界做出貢獻。

在歐洲訪問的民進黨籍立委吳沛憶、黃捷也出席論壇並和與會者交流。

吳沛憶告訴中央社，台灣的晶片製造能力是世界知名的，而目前世界上，特別是歐洲跟台灣的半導體產業，希望合作的方向已經進一步聚焦到整個產業生態系的合作，包含研發、人才培育等，非常樂見這樣的進展，也很支持國科會可以把台灣的研發技術推廣至世界其他的國家，特別是與歐洲國家有進一步的合作交流。

黃捷則提到，台灣的半導體產業鏈很重視整合，原因是政府端知道彼此之間的需求。同時，台灣所有產業鏈之間的每一個環節，連結性非常強。這樣的經驗也可以提供給歐洲參考。