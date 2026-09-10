因應中國雙重威脅 CIA：AI半導體中企成情報目標

美國中央情報局副局長艾里斯表示，為因應中國的軍事與經濟雙重威脅，美國正擴大對中的情報蒐集，將人工智慧（AI）和半導體等先進技術領域的中國企業納入目標。

紐約時報（The New York Times）和韓媒先驅經濟（Herald Business）報導，中情局（CIA）副局長艾里斯（Michael Ellis）日前在華府一場網路安全會議發表演說時表示，不同於過去的地緣政治對手，中國對美國「構成的是一種本質上截然不同的威脅，因為這場競爭是經濟性的」。

艾里斯補充：「有價值的先進科技資訊，現在已不僅僅存放於過去常見的政治、軍事和外交領域，而更接近民間企業領域，這也是為何我們必須擴大CIA在情報蒐集上的權限與範圍。」

西方官員指出，在共產黨領導下，中國沒有如美國或多數歐洲國家那樣獨立的商業社群。艾里斯說，有鑑於此，AI、半導體和生物科技等領域的中國企業，便成為正當的情報蒐集目標。

艾里斯表示，這是因為與這些科技相關的關鍵情報，已不在政軍情報通常所在的領域。他補充，這類資訊「存在於私人企業，或者說，中國境內最類似所謂私人企業的領域」。

紐時指出，艾里斯的言論顯示美國政府立場與過去有所轉變；以往政府會將國防、外交所需的情報活動，與為求經濟利益的間諜行為，劃下明確界線。

然而，美國官員私下早已坦承，界定何種情報蒐集屬於正當行為本就不易，但傳統上很少公開這類說法。

艾里斯在公開談話後的簡短受訪時表示：「我們一直以各種方式蒐集情報。不同的是，現在重點已不僅限於戰車、飛彈和潛艦。」

艾里斯此番言論時機也十分敏感。川普總統預計這個月接待中國國家主席習近平舉行峰會。AI和貿易議題預期將成為討論重點之一。

艾里斯發表談話的同一天，川普政府發布公開警訊，警告中國AI企業正以「工業級規模」竊取美國同業商業機密。

這份由美國國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）及網路安全和基礎設施安全局（CISA）共同發布的警示，點名多家中國領先的AI企業，指它們至少自2024年起便從事上述所稱的「蒸餾」（distillation）行為。

這則警訊指出：「這些行動的規模與技術成熟度顯示，蒸餾行為並非這些企業發展AI模型的附加工具，而是這些企業發展AI模型的核心。」內容與川普政府官員先前指控如出一轍。

他也簡短談及外國國家級駭客對美國關鍵基礎設施的威脅，表示與中國有關、名為「鹽颱風」（SaltTyphoon）的美國電信網路遭入侵事件，在被發現將近兩年後，仍是「極為嚴峻的威脅」。他補充，包括美國地方供水系統在內的其他近期攻擊事件，官員認為可能由伊朗發動，更凸顯美國政府必須加強防護。

艾里斯表示：「針對我們關鍵基礎設施的威脅層出不窮，政府也必須更積極協助民間自我防衛，抵禦這些威脅行為者。」