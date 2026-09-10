整理包／蘋果新品五重點一次看 三款高階機搶下台積電2奈米首發

蘋果周三舉行的秋季發表會端出市場期待已久的首款折疊機，將手機價格推上新高。iPhone Duo在美國起售價1,999美元（台灣定價74,900元起），iPhone 18 Pro系列也雙雙漲價100美元。但也不是所有產品全面喊漲，AirPods功能增加，部分機型價格反而下降。

今年新品透露蘋果兩大策略轉向：iPhone產品線進一步往高階、高單價移動，同時把AI從手機擴大到耳機與手表。

從首款折疊機、台積電（2330）2奈米晶片，到終於正式登場的Siri AI，今年新品有五大重點：

一、首款折疊機價格低於預期

發表會最大亮點是iPhone Duo，展開後螢幕7.6吋且是蘋果歷來最薄iPhone，搭載A20 Pro晶片，起售價1,999美元起，與主要競爭對手相近，低於華爾街原先預期。

二、三款高階機搶下台積電2奈米首發

iPhone Duo、iPhone 18 Pro與Pro Max都搭載台積電2奈米製程A20 Pro晶片，成為全球首批採用台積電最新製程的智慧手機。記憶體供應吃緊之際，iPhone 18 Pro與Pro Max起售價分別漲至1,199及1,299美元，雙雙調高100美元。

三、Siri AI可操作逾30萬款App

新版Siri AI正式上場，可直接在蘋果與第三方App內執行操作，支援超過30萬款App。AirPods與Apple Watch也進一步導入Siri AI，蘋果開始把AI從iPhone擴大到其他裝置。

四、相機新功能可驗證照片為iPhone實拍

iPhone 18 Pro加入實體可變光圈，可調整景深與散景。另有Apple Reference Image功能，可在拍攝當下對照片進行像素層級安全簽署，證明照片來自iPhone相機，而非AI生成。

五、AirPods降噪下放、Apple Watch變身會議助理

129美元的AirPods 5基本款首度加入主動式降噪，價格不變；另一款售價149美元，比上一代便宜30美元。Apple Watch Series 12與Ultra 4則新增AI談話摘要與即時回溯功能，還能更密集監測心率。