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布蘭特原油站上101美元！銅價連三日創新高 兩大原物料齊漲點燃通膨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國正透過海上封鎖重創伊朗經濟，使伊朗石油出口大幅減少，同時揚言制裁未和德黑蘭切斷往來的政府和企業。圖為停靠伊拉克南部巴斯拉附近一座離岸石油碼頭的油輪HELGA。路透
美國正透過海上封鎖重創伊朗經濟，使伊朗石油出口大幅減少，同時揚言制裁未和德黑蘭切斷往來的政府和企業。圖為停靠伊拉克南部巴斯拉附近一座離岸石油碼頭的油輪HELGA。路透

國際油價和銅價周三雙雙刷新近日高點。中東戰事再度加劇，布蘭特原油站上每桶100美元，伊朗揚言若美國繼續攻擊將擴大反擊；銅價則在美國關稅疑慮和供應吃緊推動下連續三個交易日創新高。兩大關鍵原物料齊漲，也加深市場對通膨再起的憂慮。

西德州原油期貨周四亞洲早盤上漲1.1%至每桶97.13美元，延續前一日3.3%的漲勢；布蘭特原油期貨周三大漲3.4%，收在101.21美元，為7月來首度收在100美元以上。

過去一周中東戰火再起，打破先前一段相對平靜期。伊朗一位官員表示，面對美國海上封鎖，伊朗無意退讓，如果美國繼續攻擊伊朗領土，將加大反擊力道。

美國總統川普預測，這場已進入七個月的戰爭可能要到11月期中選舉後才會結束，汽油價格在此之前也不太可能明顯回落，可見戰事短期降溫的希望不大。

美國正透過海上封鎖重創伊朗經濟，使伊朗石油出口大幅減少，同時揚言制裁未和德黑蘭切斷往來的政府和企業。伊朗官員承認經濟壓力日益沉重，但表示伊朗領導階層認為，除了繼續作戰，幾乎別無選擇，直到確信華府不敢再度發動攻擊為止。

布蘭特原油今年來已大漲近70%，但仍低於4月戰時高點每桶126美元。歐洲天然氣也隨近期戰事升高而上漲，柴油等成品油今年漲勢甚至更猛，除了中東衝突，俄烏戰爭也是推升價格的原因。

戰前全球約五分之一的石油和液化天然氣（LNG）經由荷莫茲海峽運輸。如今仍有部分原油運出波斯灣，一些油輪甚至關閉應答器以躲避偵測，但船隻仍持續面臨遇襲風險。

美國能源部長萊特表示，目前每天經由荷莫茲海峽運輸的原油和石油產品略低於1,100萬桶。他對汽油價格的看法比川普樂觀，認為隨著美國提高煉油產能，未來幾周汽油價格可望回落。

不過，美國零售汽油價格本周已創勞動節歷史新高，成為期中選舉前共和黨面臨的一大政治風險。柴油價格也創新高，美國能源資訊署（EIA）預估，美國柴油庫存本月將降至逾20年最低。

另一方面，中國大陸買盤重新增加，使全球石油市場供應更加吃緊。不過，油價升高正擠壓大陸小型煉油業者，未來幾周可能被迫降低開工率，進而抑制這個全球最大原油進口國的需求。

銅價也持續狂飆。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅價周三一度升至每噸14,858.50美元，超越前一交易日寫下的14,779美元紀錄，連續三個交易日改寫歷史新高。紐約Comex銅價也升至歷史新高。

銅價今年來已上漲19%，長期供需失衡是主要推力。老舊礦場供應成長難以跟上資料中心、再生能源和電網日益增加的需求，這也是銅多頭多年來持續看漲的主要理由。

近日銅價急升的另一股力量，則來自美國以外地區實體供應日益吃緊。市場擔心川普政府可能對精煉銅進口加徵關稅，交易商持續把大量銅運往美國，希望趕在關稅上路前搶占先機。

美國商務部原定6月底向白宮提出報告，建議是否有必要加徵關稅，但已錯過期限。在關稅預期下，數十萬噸銅流向美國，使LME市場供應更加吃緊。

布蘭特原油 銅價 中東

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