台積電ADR跌0.8% 台指期跌近200點

台積電ADR周三下跌0.8%，收在435.36美元，較台北交易溢價11.5%。

台指期夜盤收盤跌194點至46,984點，跌幅0.4%。台灣加權股價指數周三漲77.58點，收在47,183.36點。台積電（2330）漲0.2%收在2,465元。

美股周三連續三個交易日收黑，中東戰事再度升高，國際油價持續大漲，加深市場對通膨再起和聯準會（Fed）升息的疑慮；美國公債殖利率也進一步攀高，壓抑大盤表現。

道瓊工業指數下跌405.41點，跌幅0.8%，收在52,380.66點；標普500指數跌37.16點，跌幅0.5%，收在7,636.36點；那斯達克綜合指數跌168.07點，跌幅0.6%，收在26,253.34點。

費城半導體指數上漲0.4%，超微（AMD）漲3%。AI熱潮持續帶來新的投資案，但市場對AI快速發展的風險也出現更多爭論。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,739.85元 -0.83% 2,465.00元 11.15%

日月光投控 ASX US 648.21元 +3.54% 640.00元 1.28%

聯電 UMC US 142.79元 +3.99% 141.50元 0.92%

中華電 CHT US 139.77元 +0.43% 139.50元 0.20%