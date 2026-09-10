美債殖利率逼高與伊朗戰爭未止 市場瀰漫不確定因素

美國財政部國債回購規模未如預期，國際油價每桶再破100美元，導致美債殖利率今天接近新高，美股普遍走低。近期受人工智慧資金需求與伊朗戰事未止等多重衝擊，市場瀰漫不確定因素。

美國財政部9日宣佈，10日將回購以10年期及20年期為主，最高達60億美元的中長期政府債券。由於規模小於分析師預期，國債殖利率再度走高，10年期與20年期殖利率最高升至4.85%、5.30%。

美國財政部公布計畫後，市場普遍不看好回購影響，中長期美債殖利率同步攀升，30年期政府公債殖利率跳升5個基點（一個基點為0.01%），最高超過5.31%。

債券價格與殖利率呈反向變動，價格走低，殖利率升高。美債殖利率影響企業與消費者借貸利率，10年期公債是民間一般利息的基準。

美債殖利率居高不下，直接影響民眾購屋與買車等大型資金借貸利息。美國對伊朗發動戰爭前，10年期國債殖利率普遍在4.00%以下，以30年固定利率房貸為例，9日已達6.71%至6.97%，接近7.00%的高水準。

美股在美債殖利率升高，與伊朗戰事未解，國際油價每桶突破100美元關卡等陰影下，3大指數9日全數走低，市場憂心通膨難降與人工智慧開發資金需求成本增加，道瓊工業、標普500與納斯達克指數，分別下挫0.77%、0.48%與0.64%。

Globalt Investments資深投資經理馬丁（ThomasMartin）在財經頻道CNBC指出，資本市場情緒極端化，利率也走向極端，這兩種現象無法長期並存。當油價突破120美元，市場也會關注。

科技股普遍走低，蘋果（Apple）新任執行長特納斯（John Ternus）首度介紹iPhone摺疊機等新產品，股價仍不敵通膨與高油價等因素，收盤下跌0.28%。

輝達（Nvidia）、台積電（TSMC）ADR分別跌0.91%、0.83%。臉書（Facebook）、 Instagram母公司Meta推出AI助理Muse市場反應佳，收盤大漲6.55%。