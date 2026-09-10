快訊

今晚11點鬼門關！好兄弟收假返冥府 這些禁忌別誤踩

蘋果iPhone Duo可用觸控筆！對決三星Galaxy Z Fold8摺疊機、1圖看7大比較

會計師掩護！兆基屋管爆14億掏空 「快閃」董座李文詳百萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

美債殖利率逼高與伊朗戰爭未止 市場瀰漫不確定因素

中央社／ 華盛頓9日專電

美國財政部國債回購規模未如預期，國際油價每桶再破100美元，導致美債殖利率今天接近新高，美股普遍走低。近期受人工智慧資金需求與伊朗戰事未止等多重衝擊，市場瀰漫不確定因素。

美國財政部9日宣佈，10日將回購以10年期及20年期為主，最高達60億美元的中長期政府債券。由於規模小於分析師預期，國債殖利率再度走高，10年期與20年期殖利率最高升至4.85%、5.30%。

美國財政部公布計畫後，市場普遍不看好回購影響，中長期美債殖利率同步攀升，30年期政府公債殖利率跳升5個基點（一個基點為0.01%），最高超過5.31%。

債券價格與殖利率呈反向變動，價格走低，殖利率升高。美債殖利率影響企業與消費者借貸利率，10年期公債是民間一般利息的基準。

美債殖利率居高不下，直接影響民眾購屋與買車等大型資金借貸利息。美國對伊朗發動戰爭前，10年期國債殖利率普遍在4.00%以下，以30年固定利率房貸為例，9日已達6.71%至6.97%，接近7.00%的高水準。

美股在美債殖利率升高，與伊朗戰事未解，國際油價每桶突破100美元關卡等陰影下，3大指數9日全數走低，市場憂心通膨難降與人工智慧開發資金需求成本增加，道瓊工業、標普500與納斯達克指數，分別下挫0.77%、0.48%與0.64%。

Globalt Investments資深投資經理馬丁（ThomasMartin）在財經頻道CNBC指出，資本市場情緒極端化，利率也走向極端，這兩種現象無法長期並存。當油價突破120美元，市場也會關注。

科技股普遍走低，蘋果（Apple）新任執行長特納斯（John Ternus）首度介紹iPhone摺疊機等新產品，股價仍不敵通膨與高油價等因素，收盤下跌0.28%。

輝達（Nvidia）、台積電（TSMC）ADR分別跌0.91%、0.83%。臉書（Facebook）、 Instagram母公司Meta推出AI助理Muse市場反應佳，收盤大漲6.55%。

美債 殖利率 美債殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

油價破百美債殖利率連升打壓美股 費半逆勢四連漲

美財政部砸60億美元回購長債 殖利率不降反升

布蘭特原油升破100美元 近二月首見…推升歐美公債殖利率走高

《「我是有錢人」迷思809》美債殖利率飆破5.3%！40兆美元債務壓頂，投資人小心5大風險

相關新聞

貝森特干預恐成美股多頭頭號大敵！美債殖利率壓不住 日圓卻升了

美國財長貝森特接連干預債市與匯市，為美股多頭製造出最大威脅。美國財政部擴大長期公債回購，仍壓不住殖利率，而美日聯手干預匯市則帶動日圓升值，恐怕將迫使投資人平倉日圓套利交易；當兩股壓力同時升高，可能危及延續近四年的美股多頭行情。

借貸成本近20年最高…主要國家債台高築 爆警訊

主要國家政府償付債息的負擔已突破2兆美元，更糟的是，借貸成本還躍上近20年來最高水準。分析師指出，削減支出是治本之道。

走入生活 Meta推個人AI代理

社群巨擘Meta宣布，在美國推出全球首款個人化ＡＩ代理App「Muse」。Muse可為使用者處理各種任務，從訂購日常用品到規畫約會，使用者只要說出需求，Muse便會著手執行。

整理包／蘋果新品五重點一次看 三款高階機搶下台積電2奈米首發

蘋果周三舉行的秋季發表會端出市場期待已久的首款折疊機，將手機價格推上新高。iPhone Duo在美國起售價1,999美元（台灣定價74,900元起），iPhone 18 Pro系列也雙雙漲價100美元。但也不是所有產品全面喊漲，AirPods功能增加，部分機型價格反而下降。

布蘭特原油站上101美元！銅價連三日創新高 兩大原物料齊漲點燃通膨

國際油價和銅價周三雙雙刷新近日高點。中東戰事再度加劇，布蘭特原油站上每桶100美元，伊朗揚言若美國繼續攻擊將擴大反擊；銅價則在美國關稅疑慮和供應吃緊推動下連續三個交易日創新高。兩大關鍵原物料齊漲，也加深市場對通膨再起的憂慮。

台積電ADR跌0.8% 台指期跌近200點

台積電ADR周三下跌0.8%，收在435.36美元，較台北交易溢價11.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。