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特納斯掌蘋果首秀揭曉摺疊機 美分析師：定價具競爭力

中央社／ 舊金山9日專電

蘋果新任執行長特納斯今天率團隊在秋季發表會揭曉首款摺疊機iPhone Duo，起售價為1999美元。市場研究公司MoorInsights & Strategy副總裁沙格接受中央社訪問表示，定價極具競爭力，蘋果可能壓縮了部分利潤空間，但有望進一步擴大產品的市場滲透率。

蘋果公司（Apple）秋季發表會今天在加州總部古柏迪諾（Cupertino）登場。這是蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）9月1日接掌蘋果後的首秀，外界高度期待。

他在前任執行長庫克（Tim Cook）介紹下出場，發表新一代iPhone 18 Pro、AirPods 5、Apple Watch Series12、Apple Watch Ultra 4並壓軸揭曉蘋果首款摺疊機iPhone Duo。

價格方面，iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max比去年同級機型調漲100美元，美國起售價分別為1199美元、1299美元，首款摺疊機iPhone Duo的起售價為1999美元。

美國市場研究公司Moor Insights & Strategy副總裁暨首席分析師沙格（Anshel Sag）今天在發表會現場接受中央社訪問指出，這款摺疊機是iPhone問世以來，首次出現真正重大的改變，「定價非常具競爭力」。他預期，會有相當多的人購買這款摺疊機。

相比當前摺疊機市占領先的三星（Samsung），iPhone Duo比三星同級的Galaxy Z Fold8原始起售價1899.99美元高出約100美元，但比更高階的Galaxy ZFold8 Ultra便宜約100美元。蘋果來勢洶洶，三星近日也在官網推出促銷。

● 美分析師：蘋果摺疊機上市之初預計熱銷 軟硬體整合為一大優勢

「我認為這款摺疊機會非常熱賣」，沙格預期，iPhone Duo上市初期可能供不應求，甚至成為一種身分象徵，但要成為主流產品還有些挑戰，「最大挑戰是價格，2000美元很難讓它成為主流產品。我認為價格必須接近1000美元，才有可能被視為主流」。

蘋果股價今天收盤下跌0.28%，收在315.34美元。

沙格認為，蘋果將售價訂在2000美元，可能犧牲部分利潤空間，但搭配舊機折抵方案，有望吸引更多消費者購買，進一步擴大摺疊機的市場滲透率。

沙格看好這款摺疊機在生產力和內容創作上的功能；過去的iPhone一直都是傳統直立式手機，如今改變機身形態，也代表使用者介面，手機實用性與功能都隨之擴展。

沙格分析，蘋果同時掌握硬體與作業系統，能依照產品需求調整功能，不必受限於原有產品線定位。蘋果目前只有一款摺疊機，因此能將各項功能集中在同一款產品上。

整體而言，沙格表示，蘋果的軟硬體整合能力將是一大優勢，有助於iPhone Duo與市場上的其他摺疊機競爭。

特納斯 蘋果 競爭力

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