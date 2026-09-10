油價破百美債殖利率連升打壓美股 費半逆勢四連漲

美股周三連續三個交易日收黑，中東戰事再度升高，國際油價持續大漲，加深市場對通膨再起和聯準會（Fed）升息的疑慮；美國公債殖利率也進一步攀高，壓抑大盤表現。不過，AI題材仍有亮點，費城半導體指數連續四日逆勢上漲，Meta大漲6.6%。

道瓊工業指數下跌405.41點，跌幅0.8%，收在52,380.66點；標普500指數跌37.16點，跌幅0.5%，收在7,636.36點；那斯達克綜合指數跌168.07點，跌幅0.6%，收在26,253.34點。三大指數都是連續三個交易日收黑。標普500指數目前較8月13日創下的歷史收盤高點回落約2%，今年來仍上漲約12%。

費城半導體指數上漲0.4%，超微（AMD）漲3%。AI熱潮持續帶來新的投資案，但市場對AI快速發展的風險也出現更多爭論。專門訓練新AI模型的研究員Jacob Coxon向《華爾街日報》表示，他因擔心Anthropic競相開發最終可能無法控制的機器人和AI代理而決定離職，也反映AI發展究竟應加強監管還是放手成長的爭論持續升高。

台積電ADR跌0.8%，輝達（NVIDIA）跌0.9%。

中東戰事和油價仍是市場最大壓力。美國再度攻擊荷莫茲海峽附近的伊朗油輪，報復伊朗攻擊軍艦；美國、伊朗和葉門胡塞組織近來都把能源基礎建設列為攻擊目標。伊朗戰爭已進入七個月，市場愈來愈擔心戰事擴大至整個中東地區。

紐約西德州原油期貨上漲3.02美元，漲幅3.3%，報每桶96.05美元，連續七個交易日上漲，創3月戰爭爆發以來最長連漲紀錄。布蘭特原油則漲逾100美元，也讓市場更加擔心能源成本重新推升通膨。

標普500能源類股逆勢上漲1.1%，其餘類股全數下跌，其中工業和非必需消費類股跌幅最大。Piper Sandler首席市場技術分析師Craig Johnson表示，油價和殖利率走高正進一步推動類股輪動，他仍相對看好能源、金融和醫療保健類股，儘管「投資人仍緊盯AI交易能否捲土重來」。

債市壓力也沒有減輕。美國財政部周三公布擴大公債回購計畫後的頭一筆操作，將買回最高60億美元、10至20年期的較長天期公債。這雖高於財政部長貝森特先前估計約40億美元的規模，但仍低於部分策略師原先預期的80億至100億美元。

消息公布後，美債殖利率升至盤中高點。2年期公債殖利率上升3個基點至4.425%，創逾兩年最高；10年期公債殖利率也升3個基點至4.836%，再創23個月高點，過去十個交易日已有八天走高；30年期公債殖利率升2.1個基點至5.285%，距19年高點只差約3個基點。

Girard投資長Timothy Chubb表示，財報季告一段落後，市場開始更認真看待這場戰爭已持續多久，以及如果戰事繼續拖下去會有什麼後果，投資人尤其擔心油價走勢對長期美債殖利率的影響。

市場焦點也轉向本周稍晚公布的美國通膨數據。周四將公布生產者物價指數（PPI），周五則有更受矚目的消費者物價指數（CPI）。交易員目前估計，Fed下周政策會議升息的機率約60%。

BTIG首席市場技術分析師Jonathan Krinsky指出，和過去幾年相比，消費者物價整體仍處於高檔，這股壓力如今「終於開始追上非必需消費類股」。標普500非必需消費類股目前比一年前下跌，即使大盤同期仍上漲，已發出不祥訊號。

Meta大漲6.6%至653.69美元。Meta推出備受矚目的AI代理「Muse」，可代替使用者處理預約、填寫表格、網路購物，以及監看居家安全攝影機等日常工作。Girard的Chubb認為，Muse展現的營收潛力，有助緩和投資人對Meta在AI基礎建設上支出過度的疑慮，並開始回答空方最大的質疑，也就是龐大的資本支出究竟能不能帶來投資報酬。

Alphabet下跌2.3%。旗下Google表示，未來兩年將斥資逾150億美元發展芬蘭AI基礎建設，其中包括一項大型核電供應協議。

蘋果下跌0.3%至315.34美元。新任執行長特納斯上任後舉行頭一場智慧手機發表會，推出蘋果數十年來最重要的新產品之一──首款摺疊手機iPhone Duo，售價1,999美元起。

摩根大通上漲0.3%。美銀分析師Ebrahim Poonawala表示，摩根大通市值突破1兆美元後，反而可能吸引更多投資人，形成「稀缺溢價」。

美元兌主要貨幣大致持平。黃金期貨上漲22.10美元，漲幅0.5%，報每英兩4,416美元；銅期貨上漲0.96%至每磅6.8035美元，再創歷史新高。