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華為遭控竊取美企商業機密 美檢方稱是「犯罪企業」

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

美國紐約布魯克林聯邦法院今天開庭審理中國電信巨擘華為相關案件時，美國檢方形容華為是犯罪企業，竊取美國企業技術以建立其電信帝國。

路透社報導，美國司法部檢察官史陶特（TaylorStout）在政府的開庭陳詞中指出：「竊盜、謊言、掩蓋。20年來，華為這家龐大中國電信公司就是透過這些手段侵害美國企業、濫用美國金融體系，全是為了主宰全球電信產業。」

史陶特告訴陪審員，華為共謀竊取5家美國企業的營業秘密，包括思科系統（Cisco Systems）的網路路由器作業系統原始碼，以及T-Mobile用於測試手機的機械手臂，藉此取得不公平的競爭優勢並拓展業務。

史陶特提及：「我們將聽取一些人的證詞，他們親眼抓到華為試圖竊取美國科技。」他還說，有影片拍下華為員工竊取機械手臂的畫面。

辯方在法庭上對華為及其成功則呈現截然不同的面貌。華為代表律師之一赫伯利格（Brian Heberlig）在開庭陳詞中表示：「這關乎競爭，而非共謀；關乎創新，而非竊盜。是正常的商業往來，而非犯罪行為。」

赫伯利格指出：「華為的成功是自身努力得來…不存在任何犯罪藍圖。」

華為 美企

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