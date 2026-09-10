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美債殖利率攀升 美股3大指數收跌

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

國際油價飆破每桶100美元，加上蘋果公司股價下跌，美國公債殖利率上升，投資人等待本週稍晚將公布的重要通膨數據，美股3大指數今天收跌。

道瓊工業指數下跌405.41點或0.77%，收報52380.66點。

標普500指數下挫37.16點或0.48%，收在7636.36點。

那斯達克指數滑落168.07點或0.64%，收26253.34點。

費城半導體指數上漲0.37%或43.45點，收11931.32點。

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