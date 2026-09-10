聽新聞
0:00 / 0:00
美債殖利率攀升 美股3大指數收跌
國際油價飆破每桶100美元，加上蘋果公司股價下跌，美國公債殖利率上升，投資人等待本週稍晚將公布的重要通膨數據，美股3大指數今天收跌。
道瓊工業指數下跌405.41點或0.77%，收報52380.66點。
標普500指數下挫37.16點或0.48%，收在7636.36點。
那斯達克指數滑落168.07點或0.64%，收26253.34點。
費城半導體指數上漲0.37%或43.45點，收11931.32點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。