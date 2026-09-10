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Anthropic專家示警 AI未來10年毀滅人類機率逾1成
美國人工智慧（AI）新創企業Anthropic頂尖安全研究員胡賓格（Evan Hubinger）警告，他認為未來10年內AI「可能殺死全人類」的機率超過10%。
英國廣播公司（BBC）報導，胡賓格在X平台發文指出，現存AI模型所帶來的風險「很低」，但他「擔心」這項科技可能很快發展並自我改進，最終達到對人類構成生存威脅的地步。
胡賓格的發言是在回應另一位AI研究員考克森（Jacob Coxon）的X貼文。考克森剛辭去在Anthropic的工作，先前也曾任職於OpenAI。
考克森在X發文寫道：「這兩家公司都沒有負責任地行事。」
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