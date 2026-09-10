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蘋果新品發表會／降噪功能下放AirPods 5基本款 兩款智慧手表添AI摘要

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
蘋果兩款新智慧手表添AI摘要功能。圖擷取自蘋果直播
蘋果兩款新智慧手表添AI摘要功能。圖擷取自蘋果直播

蘋果公司在秋季新品發表會推出AirPods 5耳機，及Apple Watch Series 12、Ultra 4智慧手表。新款耳機全面搭載主動式降噪，手表則加入AI對話摘要與即時回溯功能，三款產品均於9月18日上市。

AirPods 5基本款如今具備前一代所沒有的主動式降噪功能，售價也維持129美元，開啟降噪時可聆聽最長四小時。另一款增加耳機柄滑動音量控制與無線充電盒的款式，售價149美元，較上一代降30美元，開啟降噪時續航最長五小時。

蘋果宣稱新一代耳機的降噪效果較上一代提升50%，並支援即時翻譯及免手動使用Siri AI

智慧手表方面，Series 12售價399美元起，Ultra 4為799美元起。兩款均搭載S11晶片，導入「音訊智慧」，可透過內建麥克風聆聽周遭談話，再由「Siri摘要」整理標題、摘要與重點，適用於團隊會議及親師會談。

「即時回溯」則將前15秒談話轉成文字，協助找回漏聽的細節。使用者可設定摘要功能啟用時段。蘋果表示，這些功能不會建立或儲存錄音，今年稍晚先推出英文測試版。

兩款手表也搭載全新健康感測系統，每五秒測量一次背景心率，頻率為以往60倍，並結合活動、生命徵象與睡眠資料評估身體恢復狀況，建議用戶何時活動或休息。Series 12續航最長24小時，Ultra 4則超過兩天。

AirPods 降噪 蘋果

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