美財政部砸60億美元回購長債 殖利率不降反升

美國財政部今天宣布，明天將回購多達60億美元的美國政府債務。這是美國財長貝森特宣布擴大公債回購計畫後的首次回購操作，但消息公布後，長天期公債殖利率不降反升。

綜合英國「金融時報」（Financial Times）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國財政部8月中旬曾表示，將把長天期公債的常規回購規模「至少」翻倍，達到40億美元。

今天公布的60億美元回購規模，較8月公布的內容更進一步，旨在透過調整現有計畫，協助提振規模達32兆美元的美債市場價格。

這項干預措施是對貝森特（Scott Bessent）的最新考驗，美國總統川普（Donald Trump）多次派他出面安撫市場情緒。

貝森特希望擴大回購能夠阻止近期長天期美債遭拋售的趨勢。他一直強調，這波賣壓並未「反映市場基本面」。

不過，最新回購規模低於華爾街分析師本週稍早流傳的80億美元及100億美元預估值。

財政部做出最新宣布後，美債殖利率反而攀升。基準10年期美國公債殖利率當日上升0.05個百分點，來到4.85%，創2023年底以來最高水準；20年期與30年期公債殖利率的升幅大致相同。

長天期公債殖利率上升，會推高美國消費者的借貸成本，尤其是房貸利率，同時也會增加企業籌資的成本。此外，美債殖利率也是全球數兆美元資產的參考基準。