美財政部「僅」將回購60億美元長債 殖利率不降反升

美國財政部9日宣布，10日將回購60億美元的10-20年期公債，是上次金額的三倍。但消息公布後長天期公債殖利率不降反升，顯示如此規模並未讓市場感受到財政部要「扭轉市場趨勢」的決心。

美國10年期公債殖利率一度應聲從4.81%升至4.83%，30年期殖利率從5.26%升至5.29%，2年期殖利率則基本持穩于4.41%。

財長貝森特上月曾意外表示，將把較長期債券的回購規模至少增加一倍，達到40億美元。

貝森特表示，他認為公債殖利率並未反映潛在的基本面，他不認為自己能夠改變美國公債的均衡價格，他的職責是「給市場降溫」，並確保市場參與者明白，走勢未必是「單邊行情」。