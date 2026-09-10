美財長打空頭 華爾街示警當心日圓「利差交易」平倉

美國財政部長貝森特8日一句「我是莊家」，被視為份量極重的一句話，加上儘管日本銀行（央行）下周幾乎確定會升息1碼，部分分析師因而預測日圓將繼續升值，甚至本月就可能漲破150。但華爾街策略師對日圓這輪行情能否持續，看法依然各異。

部分分析師則警告，若日圓繼續走強，可能導致「利差交易」快速平倉，進而引發股市賣壓，尤其重創估值已高的美國科技股。

彭博資訊報導，避險基金押注日圓年底前升破150，一些期限更長的期權交易甚至押注最高可能升至140。日圓兌美元升破155後，交易員進一步通過期權增加看跌部位。155之前被視為一個支撐位，即便日本財務省5月干預匯市，日圓當時也未能升破此一水準。

富國銀行認為，日銀本月的升息幅度不太可能超出市場當前的預期，這將限制日圓繼續升值的空間。摩根大通則說，日圓走強本身就會削弱日銀升息的動力。

摩根大通全球外匯策略主管Meera Chandan表示，日本當局可能不希望日圓太弱，但同樣也不會希望日圓大幅走強，因此，隨著日圓逐漸往150前進，進一步升值的門檻會更高，尤其是美國聯準會（Fed）也同樣偏鷹的情況下。

早在6月便建議做多日圓的美國銀行策略師認為，若日銀如預期收緊貨幣政策，日圓將獲得新的上漲催化劑。美銀外匯策略師柯恩指出，日銀加快升息步伐是關鍵，也是日圓升值的先決條件。