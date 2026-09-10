美財長貝森特嗆聲日圓空軍 聲稱實質掌握內線資訊「想對賭就放馬過來」

美國財政部長貝森特8日向「日圓空軍」下戰帖，放話「我現在是莊家」（I am the house now），聲稱他看升日圓，是實質掌握「內線資訊」，「想跟我對賭就放馬過來」。

貝森特在德州南美以美大學的一場活動上表示：「每當有人說，『喔，財政部長正在冒險』，嗯，這正是我的夢想。我擁有不對稱資訊。」

他說：「我現在就是莊家，因此我們干預日圓時，相當了解日本當局、日本銀行（央行）下一步要做什麼，以及日本決策者要怎麼做」，「想跟我對賭就儘管來。」

貝森特7月31日與日本政府聯手買進日圓，儘管日圓最初大幅走升，但隨後漲幅不斷收斂，到了8月下旬因為聯準會（Fed）不斷擺出「鷹」姿，日圓再次跌破160。交易員指出，部分也是因為美國財政部能夠用於買進外匯的資金實力有限。進入9月後日圓突然開始士氣大振，9日盤中再升0.7%，報152.95日圓兌1美元，已較9月1日時的約160日圓勁升逾4%。

三菱日聯金融集團（MUFG）資深外匯策略師哈德曼表示，貝森特的最新言論將「強化日本已同意調整國內政策的預期，會加強支持日圓」。

日銀決策委員高田創9日表示，升息決策應該「以靈活且取決於數據的方式進行，以因應國內物價與經濟環境，尤其是要反映海外趨勢」，暗示市場不能預設日銀會維持迄今一年升息兩次的步調。市場幾乎認定日銀下周將升息1碼，此舉可能有助支撐日圓。

MUFG全球市場研究團隊歐洲主管哈爾潘尼指出，若日銀9月升息，將證實日銀的緊縮步伐將從之前每半年一次，加速到每三個月一次，且還有進一步加速空間。