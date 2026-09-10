南韓布局德州天然氣發電

南韓已選定德州一項天然氣發電計畫，做為去年和美國達成貿易協議後的頭一個對美投資案。此舉可望緩和美韓近幾個月來的緊張關係。

韓聯社等南韓媒體報導，這項位於德州恩西納爾（Encinal）的計畫投資額約220億美元，總發電容量達6.3百萬瓩（GW）。初期將先建置1.4百萬瓩燃氣渦輪發電機組，之後再增加4.9百萬瓩複循環發電容量，以因應人工智慧（AI）資料中心激增的電力需求。

南韓政府一直未公布投資計畫細節，表示在完成向國會報告等程序前，不會公布任何消息。韓媒報導，政府預定17日向國會簡報對美投資談判進展，最快可能在18日簽署合作備忘錄（MOU）。

美韓近一年前達成初步貿易協議，不過由於南韓遲遲未能敲定頭一個投資案，引來美國總統川普批評，甚至揚言把南韓商品關稅最高提高至25%。如今選定頭一個投資案，代表南韓把對美投資承諾化為實際計畫邁出重要一步，也可望消除美韓之間長久以來的一大摩擦。

不過，韓聯社引述匿名國會官員報導，美國最後關頭要求南韓提出的投資計畫總額，必須超過先前議定的3,500億美元。據報導，南韓正和美方磋商，確保實際承諾金額不會超過3,500億美元。南韓政府已否認韓聯社的報導。