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布蘭特原油升破100美元 近二月首見…推升歐美公債殖利率走高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美伊緊張情勢不見降溫，加上大陸石油採購回升，推升布蘭特原油期貨9日盤中升破每桶100美元。路透
美伊緊張情勢不見降溫，加上大陸石油採購回升，推升布蘭特原油期貨9日盤中升破每桶100美元。路透

美國與伊朗緊張絲毫不見降溫，加上中國大陸石油採購回升，推升布蘭特原油期貨9日盤中升破每桶100美元，為7月以來首見。歐美公債市場也受影響，美國2年期公債殖利率升至2025年1月以來最高。

布蘭特原油期貨9日開高走高，一度勁揚3.4%，報每桶101.22美元，為7月24日以來首次突破100美元。西德州同樣揚升約3%。2年期美債殖利率一度漲2個基點至4.42%，是逾一年半以來最高；德國和英國2年期公債殖利率也分別漲5個基點至3.05%和4.64%。

美國中央司令部8日表示，伊朗徹夜試圖以彈道飛彈攻擊美國海軍軍艦，美軍隨後摧毀五艘載有原油的伊朗油輪，作為回應，並持續在該區域水域執行巡邏任務，「沒有任何美軍人員受傷。」　

伊斯蘭革命衛隊日前也企圖襲擊一艘美軍航空母艦與一艘驅逐艦，美軍隨後摧毀三艘伊朗原油油輪還以顏色。中央司令部表示，「伊斯蘭革命衛隊針對美軍軍艦的所有襲擊企圖都宣告失敗。」　

油價上漲讓各界最擔心的就是通膨隨之升溫，但除了原油期貨價格，成品油價格與未加工原油價格之間的差額這種較鮮為人知的價差，反而受到愈來愈多關注。

英國央行總裁貝利8日就表示，他更關注的是不斷擴大的裂解價差，而非石油價格。包括歐洲央行在內的眾多經濟學家，也都在密切關注燃油而非石油的價格。這是因為美伊戰爭和俄烏戰爭，已經全球摧毀數百萬桶煉油產能。

由於成品油產量不足，燃油價格飆升。在歐洲，駕駛人現在在加油站購買汽油和柴油的價格，相當於每桶370美元以上。  

7月下旬時，歐洲央行也強調，煉油產能受限導致裂解價差擴大、通膨風險上升，推高汽柴油價格，加劇了僅靠基準油價波動無法反映的利率預期。  

在此同時，美國總統川普敦促美國煉油業者提高國內汽柴油產量，因為運輸成本上升可能會推高通膨，並給共和黨在11月關鍵的中期選舉前帶來更大壓力。

布蘭特原油 伊朗 德國

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