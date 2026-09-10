聽新聞
0:00 / 0:00

川普：政府不得採購加國產品

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

加拿大8日啟動對美國商品最高課徵50%的報復性關稅數小時後，美國總統川普宣布反制，要求行政部門將加拿大產品排除在聯邦政府採購系統之外，美加貿易戰再度升級。

川普在Truth Social發文表示，他已指示官員「將加拿大原產產品從美國聯邦總務署（GSA）的『多元授權合約』中移除」；這項計畫是總務署針對長期合約設立的一項機制。川普並補充，相關合約每年涉及的金額超過500億美元，「從現在起，若無對等待遇，就沒有市場准入！」

美國貿易律師馬傑魯斯說，此舉可能擴大受影響商品的範圍，不再只限於目前遭美國課徵關稅的產品。

加拿大對美國祭出的新關稅涵蓋服飾、起司、鋁箔、金屬零件、木製品等商品，規模大致相當於先前遭美國加徵關稅的加拿大出口總額。報復清單並刻意挑選在川普支持率較高的州所生產的商品，希望升高政治壓力。

 加國總理卡尼在8日播出的預錄影片中強調，他不主張升高衝突，但報復無可避免，否則美國商品可免稅進入加拿大，加拿大產品出口美國卻須繳納關稅。

川普 加拿大 關稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出招反制加拿大關稅措施 川普：無對等待遇就無市場准入

加國對美祭報復性關稅 700項商品稅率最高50%

加拿大報復性關稅生效 美加貿易戰再升溫

美禁止加國乳製品進口 3周後生效 這些商品也被封殺

相關新聞

借貸成本近20年最高…主要國家債台高築 爆警訊

主要國家政府償付債息的負擔已突破2兆美元，更糟的是，借貸成本還躍上近20年來最高水準。分析師指出，削減支出是治本之道。

走入生活 Meta推個人AI代理

社群巨擘Meta宣布，在美國推出全球首款個人化ＡＩ代理App「Muse」。Muse可為使用者處理各種任務，從訂購日常用品到規畫約會，使用者只要說出需求，Muse便會著手執行。

蘋果新品發表會／折疊機iPhone Duo重磅登場 起售價1,999美元低於預期

蘋果公司在秋季新品發表會的最後，揭開今年重頭戲，推出自家首款折疊手機iPhone Duo。新機搭載台積電2奈米製程A20 Pro晶片，展開後螢幕尺寸達7.6吋，售價從1,999美元起跳。CNBC指出，定價與競爭對手相近，也低於華爾街普遍預期。

美退企業關稅 救不了股價

美國當局退還部分關稅，讓大型零售和製造商取得盼望已久的寬慰，但對一些受創最深的企業來說，和「解放日」關稅造成的龐大損失相比，退款的股價利多幾乎微不足道。

南韓布局德州天然氣發電

南韓已選定德州一項天然氣發電計畫，做為去年和美國達成貿易協議後的頭一個對美投資案。此舉可望緩和美韓近幾個月來的緊張關係。

川普：政府不得採購加國產品

加拿大8日啟動對美國商品最高課徵50%的報復性關稅數小時後，美國總統川普宣布反制，要求行政部門將加拿大產品排除在聯邦政府採購系統之外，美加貿易戰再度升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。