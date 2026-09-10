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川普：政府不得採購加國產品
加拿大8日啟動對美國商品最高課徵50%的報復性關稅數小時後，美國總統川普宣布反制，要求行政部門將加拿大產品排除在聯邦政府採購系統之外，美加貿易戰再度升級。
川普在Truth Social發文表示，他已指示官員「將加拿大原產產品從美國聯邦總務署（GSA）的『多元授權合約』中移除」；這項計畫是總務署針對長期合約設立的一項機制。川普並補充，相關合約每年涉及的金額超過500億美元，「從現在起，若無對等待遇，就沒有市場准入！」
美國貿易律師馬傑魯斯說，此舉可能擴大受影響商品的範圍，不再只限於目前遭美國課徵關稅的產品。
加拿大對美國祭出的新關稅涵蓋服飾、起司、鋁箔、金屬零件、木製品等商品，規模大致相當於先前遭美國加徵關稅的加拿大出口總額。報復清單並刻意挑選在川普支持率較高的州所生產的商品，希望升高政治壓力。
加國總理卡尼在8日播出的預錄影片中強調，他不主張升高衝突，但報復無可避免，否則美國商品可免稅進入加拿大，加拿大產品出口美國卻須繳納關稅。
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