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OpenAI聲稱攻破數學難題

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

OpenAI表示，該公司的人工智慧（AI）模型已解決千禧年大獎難題（Millennium Prize Problems）之一的「納維－斯托克斯存在性與光滑性」（Navier–Stokes existence and smoothness）。這可能是一項歷史性突破，但外界質疑是否涉及其他數學家尚未公開的研究成果，因而蒙上陰影。

Axios報導，OpenAI 8日表示，該公司研究人員1日聽聞有兩項千禧年大獎難題已獲解決的傳聞，因此啟用新的內部模型挑戰其餘難題。其中一款「能力顯著超越GPT-6 Astra」的內部模型提出一項證明，顯示三維納維－斯托克斯方程式（Navier–Stokes equations）可能在有限時間內產生奇點。納維－斯托克斯方程式有助於解釋流體如何運動，可用來深入了解從血液循環到天氣型態等各種現象。

OpenAI高層表示，公司投入龐大算力，動用約一萬個代理（agents）挑戰這項難題，成本達「數百萬美元」，僅花88小時便找到解法。

BBC報導，OpenAI的解法尚未經過獨立驗證，也尚未獲得負責千禧年大獎的克雷數學研究所（The Clay Mathematics Institute）公開認可，同時觸及AI輔助科學研究的核心信任問題：研究人員能否安全使用頂尖AI實驗室的工具，進行尚未公開的研究。

紐約大學（NYU）數學家巴克馬斯特與Anthropic研究員阿爾珀格，一直在進行密切相關的流體動力學研究。巴克馬斯特公開質疑，OpenAI是否從兩人的研究得知這個方向後，便迅速沿著這條路線展開研究，也對私人Codex資料是否可能在其中發揮作用提出疑慮。

巴克馬斯特還指控，OpenAI研究員布貝克因阿爾珀格任職於OpenAI最大競爭對手Anthropic，曾施壓要求將他從作者名單中移除。巴克馬斯特表示，當他揚言公開雙方的互動內容時，布貝克據稱回應：「你為什麼要毀掉自己的職業生涯？」

這場爭議也引發利用AI工具完成的研究成果究竟歸誰所有，以及AI實驗室是否正與客戶競爭等問題。OpenAI表示，在進行這項證明的過程中，並未存取巴克馬斯特或阿爾珀格的特定使用者資料，但也坦承無法完全排除間接關聯。

OpenAI無意申領100萬美元的千禧年大獎，而是將這項成果定位為旗下最先進系統能力迅速提升的證明。OpenAI執行長奧特曼在X發文表示：「現在我們已經能看到他們的研究，雙方採取的方法看起來並不相同。」但他也承認，OpenAI是在聽聞Anthropic的模型據傳已解決一項重大數學難題後，才啟動這項研究。

OpenAI 數學 模型

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