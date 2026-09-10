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Meta AI助理強攻個人化 推出全新Muse

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Meta推出一款全新個人化AI代理Muse（謬思）。路透
Meta推出一款全新個人化AI代理Muse（謬思）。路透

社群媒體巨擘Meta推出一款全新個人化AI代理Muse（謬思），能為使用者辦理各種任務，從訂購日常用品到規劃浪漫約會幾乎無所不包，進一步推動該公司執行長祖克柏對未來的構想，即未來人人都將擁有一名專屬、個人化的AI助理。

這項AI代理產品8日向美國成年人免費推出，也提供月費20美元和100美元的付費方案，將整合進Meta旗下WhatsApp、Instagram和Facebook等平台，也可連接電子郵件、智慧健身單車等工具，可協助在線上購物、安排網球課等預約事項，甚至替學生填寫校外教學的家長同意書。

Meta希望憑藉旗下社群平台的用戶活動資料，以及將AI個人助理直接交到30億名活躍用戶手中的能力，與OpenAI和Anthropic兩大AI強敵一較高下。

祖克柏一直強調，企業用AI代理與針對消費者的個人AI代理是兩種截然不同的市場，而後者才是Meta的最大機會。

他上月發表一篇長達6,500字的宣言，表明「每個人都將擁有一個能力非凡的個人代理，它了解你、了解你的目標，以及你所關心的一切。」

Meta首席AI長汪滔受訪時表示：「這項產品設計原則之一，是讓日常使用者能夠非常容易上手，且操作簡單。」他並保證「我們打造出一種極度安全的架構。」Muse會記錄自己已完成以及接下來計劃執行的事項，不會將資料分享給Meta的廣告系統，而且對於如何取得與處理資訊也非常謹慎。

汪滔補充說：「Muse執行任何敏感或重要的事情之前，都會不斷向你確認」，包括在自行下訂單採購前會再度確認。

然而，根據路透取得的內部訊息，光是本周，參與測試這項工具的Meta員工對此新產品的表現評價褒貶不一。

一名員工分享說，Muse在協助安排印尼三周蜜月旅行時非常好用，但也有其他人指出嚴重安全漏洞，例如代理人繞過安全限制，在被要求辨識小孩生日派對照片中的玩具時，直接展示該用戶iCloud內的私人照片。

Meta 祖克柏 社群媒體

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