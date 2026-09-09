美股早盤／油價升破100美元…通膨疑慮增 三大指數盡墨

油價持續上漲，加劇市場對通膨升溫的疑慮，令投資人不安，美股9日早盤紐約三大指數同步下跌，費半則逆勢上揚。

道瓊工業指數下跌393點，或0.75%，標普500指數跌0.3%，那斯達克綜合指數挫0.5%。費城半導體指數上漲0.3%。台積電ADR跌0.47%，輝達跌0.5%。

美伊緊張情勢升高，引發市場對中東能源供應進一步受阻的擔憂，帶動油價上漲。布蘭特原油期貨9日盤中勁揚約3%，升破每桶100美元，為7月以來首見；美國西德州中級原油（WTI）期貨也漲3%，升破每桶95美元。

油價上漲加劇市場對通膨的疑慮，美國10年期公債殖利率8日一度升破市場密切關注的4.8%關卡。

個股方面，蘋果股價早盤開低，隨後反彈至平盤波動。交易員靜待幾小時後登場的蘋果新品發表會，預期將推出新款折疊式iPhone。

Kestra投資管理公司執行長Kara Murphy表示，「美股像是碰上了小型減速丘，隨著財報面的焦點減少，市場已將注意力轉向風險面」。