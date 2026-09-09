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每日兩倍報酬不夠看？業者擬推「小時制」槓桿ETF 外界警告1事

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Defiance ETFs向美國證交會（SEC）提交文件，要成立熱門個股的兩倍槓桿ETF，一天內六度結算，讓投資人能夠押注幾個小時內的漲跌。路透
Defiance ETFs向美國證交會（SEC）提交文件，要成立熱門個股的兩倍槓桿ETF，一天內六度結算，讓投資人能夠押注幾個小時內的漲跌。路透

Defiance ETFs向美國證交會（SEC）提交文件，要成立熱門個股的兩倍槓桿ETF，不以當日收盤價結算，改成一天內六度計算，讓投資人能夠押注幾個小時內的漲跌。外界警告，這會在一天一再放大損益，擴大波動。

彭博資訊報導，申請文件顯示，這幾檔ETF追蹤Meta、微軟、輝達、Palantir、特斯拉，一個交易日內將六度進行再平衡，而非僅在收盤時結算一次。若獲通過，新ETF將以時間加權的平均價格來重設價格，而且用交換合約或選擇權，來持有標的股票的兩倍部位。

舉例來說，要是交易者預料，輝達股價會因某個消息跳漲，可以在六個時段之一下單，鎖定該時段的兩倍股價漲跌，而非整個交易日的表現。到了下一個時段，股價又會重設。

對積極交易者來說，這表示槓桿調整時間，較為接近下單時刻，也意味同一個交易日內，可以一再取得加倍的漲跌報酬

Defiance ETFs投資長傑隆斯基說，要給投資人不同方式，來表達對盤中走勢的看法。與其鎖定收盤的兩倍報酬，小時制的價格重設產品，尋求在較短時間給出相同倍數報酬。

近來槓桿ETF引發反彈，SEC減緩三、四、五倍槓桿ETF的批准速度，同時檢討市面上日益增加的投機產品。

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