歐盟擬推新規鼓勵在地採購 力抗陸企競標政府合約

歐洲聯盟今天提出新規定，以鼓勵成員國在政府採購案中選擇歐盟企業，而非來自中國的投標者。

法新社報導，歐盟現正致力扶持歐洲企業，並提高歐盟關鍵產業面對中國及美國的競爭力，最新改革即為這項努力的一環。

歐盟的公共採購規模龐大，每年總額高達2.6兆歐元（約新台幣95.29兆元），相當於歐盟經濟產值的15%，其中歐盟27國每年進行招標的公共採購合約總值約6000億歐元。

負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）表示：「當中國、印度、美國和其他主要強權都將公共採購用於推動產業與經濟戰略時，公共採購既是一種戰略工具，也是一種強大的政策槓桿。 」

歐盟執委會公布一份改革現行政府採購規則的提案，稱這份提案將把規章頁數「從900頁減至200頁」，並建立一個公共招標專用的歐盟單一平台。

歐盟認為，這種「一站式」平台能減輕文書作業負擔，讓中小型企業投標更容易。

新規定將使地方當局在評選廠商時，可以專注於不同的標準，像是供應安全、永續性以及「歐洲優先」等條件，而不是只把投標價當成標準。

企業得標通常是因為提出的價格具有競爭力，但歐盟希望優先考量對於歐洲經濟的更大利益。

塞儒內還說，許多地方當局並未善用讓他們選擇歐洲企業而非外國業者的既有條款。

他補充道：「今後將由地方當局、國家政府、市政機關和各地區自行設定標準、加以落實，以及選擇採購歐洲或在地產品。」

塞儒內表示，舉例來說，未來地方當局如果選購中國製巴士，就不能再歸咎於歐盟，「現在我們已經給他們優先選擇歐洲巴士的方法了」。