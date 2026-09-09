快訊

美中俄將舉行三方會談？普亭與川普通話 克宮曝雙方討論內容

出門帶傘！東北季風影響全台濕涼 這地降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

艾克爾加碼亞利桑那先進封測二期 投資增至120億美元

中央社／ 台北9日電

封測廠艾克爾（Amkor）於美國時間8日透過新聞稿宣布，美國亞利桑那州先進封裝與測試園區第二期計畫，投資擴大至120億美元，因應美國對先進半導體封裝與測試服務的長期需求，第二期工程預計2027年底施工，規劃2029年底前完工。

艾克爾指出，受客戶強勁承諾推動，已超過第一期規劃的3萬3000平方公尺無塵室產能，第二期擴建預計將增加6萬平方公尺，整座園區的無塵室空間達到約9萬3000平方公尺。

艾克爾表示，亞利桑那州占地170英畝的園區，未來可依照客戶需求進一步擴建。

艾克爾說明，亞利桑那園區一開始就以多期開發專案的方式進行規劃，相關園區包括晶圓凸塊（waferbump）、晶圓測試（probe）、封裝（assembly）及測試（test）能力，目前持續開發，因應美國對先進半導體封測服務的長期需求。

艾克爾表示，第二期擴大製造規模後加上第一期計畫，預計將有超過3500名以亞利桑那州為工作地點的員工人數。

艾克爾總裁暨執行長恩格爾（Kevin Engel）指出，晶片架構更複雜，先進封裝在落實半導體創新扮演關鍵角色，在美國擁有這樣的產能非常重要。

艾克爾於今年6月中旬宣布與台積電簽署為期10年的合作協議，為提升亞利桑那州先進半導體封裝能力。艾克爾7月下旬也宣布與輝達（NVIDIA）達成15億美元（約新台幣485億元）規模的多年協議，支持艾克爾擴建美國先進封裝產能，因應人工智慧AI基礎設施需求。此外，艾克爾美國先進封裝測試廠也將服務蘋果（Apple）客戶。

亞利桑那 封測 半導體 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ASML開始在荷蘭擴廠 可容納50座足球場、提供2萬工作機會

高通亞馬遜達成AI晶片協議 規模上看600億美元

相關新聞

比三星還要貴？蘋果首款折疊機名稱曝光 傳售價2000美元起跳

蘋果公司（Apple）即將在美西時間9日上午10時（台北時間10日凌晨1時），舉行秋季新品發表會，最受矚目的，莫過於首款折疊手機，可能恢復創新者的聲譽，這也將是執行長特納斯9月上任以來，所主持的首場發表會。

代價恐由所有人承擔…18個航運國警告全球貿易正分裂 航運業高層吐擔憂

全球18個主要航運國家周二警告，當前的武裝衝突、貿易戰與極端天氣對海運供應鏈的衝擊，並非個別事件，而是全球貿易正經歷結構性轉變的徵兆。

憂AI失控消滅人類 Anthropic頂尖研究員離職嘆：正邁向最激進情境

美國人工智慧（AI）新創企業Anthropic一名研究員決定退出AI產業，理由是擔憂Anthropic及其競爭對手正競相...

各國恐被迫升息？中東局勢升溫引發通膨疑慮 亞股走勢不一

國際油價上揚，布倫特原油價格今天飆破每桶100美元大關。在美國本週將公布關鍵數據前，通膨壓力進一步升高。亞洲股市主要指數...

南韓科技部豪擲逾千億元 拚發展本土尖端AI模型

韓國政府官員近日表示，韓國科學技術情報通信部計劃投入4.7兆韓元（約新台幣1100億元），推動發展一套本土人工智慧（AI...

OpenAI攜手三星 研發生產客製化晶片…名稱、用途未公布

ChatGPT母公司OpenAI與三星電子擴大合作，將共同研發與製造晶片，三星則要全面佈署OpenAI的企業用軟體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。