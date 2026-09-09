快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

花蓮鄉長、縣議員候選人夫妻檔涉賄 雙雙羈押禁見

太貼心！日本妹借衛生紙驚見台人「1反射動作」直呼：是義務教育？

聽新聞
0:00 / 0:00

各國恐被迫升息？中東局勢升溫引發通膨疑慮 亞股走勢不一

中央社／ 香港9日綜合外電報導
在美國本週將公布關鍵數據前，通膨壓力進一步升高。亞洲股市主要指數今天走勢不一。圖／AI生成
在美國本週將公布關鍵數據前，通膨壓力進一步升高。亞洲股市主要指數今天走勢不一。圖／AI生成

國際油價上揚，布倫特原油價格今天飆破每桶100美元大關。在美國本週將公布關鍵數據前，通膨壓力進一步升高。亞洲股市主要指數今天走勢不一。

法新社報導，美國和伊朗的衝突已經進入第7個月，雖然白宮聲稱即將達成協議，但是情勢絲毫未見緩和跡象，投資人憂心聯邦準備理事會（Fed）為遏制消費物價上漲，可能被迫升息。

兩大原油期貨合約漲幅都超過1%，其中布倫特原油（Brent Crude）最高觸及每桶100.19美元，創下自從7月下旬以來新高；西德州中級原油（West TexasIntermediate crude）則自從6月以來首度朝95美元邁進。

能源價格飆升導致全球通膨持續維持在高檔，各國央行升息壓力加大。市場預期歐洲中央銀行（European Central Bank）明天將宣布升息。

全球聚焦美國將於11日公布的消費者物價指數（CPI），這將成為聯準會下週是否升息的關鍵依據。

FOREX.com市場分析師拉札克札達（Fawad Razaqzada）指出：「中東衝突持續引發巿場憂心供給中斷，進而讓投資人擔心油價高漲所帶來的通膨後果。」

日股基準日經指數今天收跌0.2%，來到65142.78點。港股恆生指數收跌0.2%，來到25274.96點。上證指數收漲0.3%，來到3951.51點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、雅加達股巿收跌。台北、首爾、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。吉隆坡股巿收平。

中東 通膨 亞股 原油價格 Fed

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞股多收跌！市場對美聯準會升息預期提高 CPI恐成決策關鍵因素

AI晶片股逆勢續漲…英特爾飆9% 國際油價逼百美元打壓美股

美股早盤／三大指數跌！高通飆7.5%帶動費半上漲 台積電ADR漲2.5%

美伊戰爭升溫 油價躍上100美元會如何？分析師：恐進一步刺痛債市

相關新聞

比三星還要貴？蘋果首款折疊機名稱曝光 傳售價2000美元起跳

蘋果公司（Apple）即將在美西時間9日上午10時（台北時間10日凌晨1時），舉行秋季新品發表會，最受矚目的，莫過於首款折疊手機，可能恢復創新者的聲譽，這也將是執行長特納斯9月上任以來，所主持的首場發表會。

代價恐由所有人承擔…18個航運國警告全球貿易正分裂 航運業高層吐擔憂

全球18個主要航運國家周二警告，當前的武裝衝突、貿易戰與極端天氣對海運供應鏈的衝擊，並非個別事件，而是全球貿易正經歷結構性轉變的徵兆。

市場需求激增！三星、LG爭取搶單英特爾EMIB基板 挑戰台日廠商

三星電機和LG Innotek據傳正積極爭取，為英特爾的EMIB先進封裝技術，供應高附加價值基板。EMIB近期在高效能人工智慧（AI）半導體市場需求激增。目前為該技術提供基板的有四家廠商，包括日本的Ibiden和新光電氣、台灣的欣興、奧地利的AT&S。

憂AI失控消滅人類 Anthropic頂尖研究員離職嘆：正邁向最激進情境

美國人工智慧（AI）新創企業Anthropic一名研究員決定退出AI產業，理由是擔憂Anthropic及其競爭對手正競相...

各國恐被迫升息？中東局勢升溫引發通膨疑慮 亞股走勢不一

國際油價上揚，布倫特原油價格今天飆破每桶100美元大關。在美國本週將公布關鍵數據前，通膨壓力進一步升高。亞洲股市主要指數...

南韓科技部豪擲逾千億元 拚發展本土尖端AI模型

韓國政府官員近日表示，韓國科學技術情報通信部計劃投入4.7兆韓元（約新台幣1100億元），推動發展一套本土人工智慧（AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。