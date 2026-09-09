各國恐被迫升息？中東局勢升溫引發通膨疑慮 亞股走勢不一

國際油價上揚，布倫特原油價格今天飆破每桶100美元大關。在美國本週將公布關鍵數據前，通膨壓力進一步升高。亞洲股市主要指數今天走勢不一。

法新社報導，美國和伊朗的衝突已經進入第7個月，雖然白宮聲稱即將達成協議，但是情勢絲毫未見緩和跡象，投資人憂心聯邦準備理事會（Fed）為遏制消費物價上漲，可能被迫升息。

兩大原油期貨合約漲幅都超過1%，其中布倫特原油（Brent Crude）最高觸及每桶100.19美元，創下自從7月下旬以來新高；西德州中級原油（West TexasIntermediate crude）則自從6月以來首度朝95美元邁進。

能源價格飆升導致全球通膨持續維持在高檔，各國央行升息壓力加大。市場預期歐洲中央銀行（European Central Bank）明天將宣布升息。

全球聚焦美國將於11日公布的消費者物價指數（CPI），這將成為聯準會下週是否升息的關鍵依據。

FOREX.com市場分析師拉札克札達（Fawad Razaqzada）指出：「中東衝突持續引發巿場憂心供給中斷，進而讓投資人擔心油價高漲所帶來的通膨後果。」

日股基準日經指數今天收跌0.2%，來到65142.78點。港股恆生指數收跌0.2%，來到25274.96點。上證指數收漲0.3%，來到3951.51點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、雅加達股巿收跌。台北、首爾、威靈頓、馬尼拉股巿收漲。吉隆坡股巿收平。