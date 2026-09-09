OpenAI攜手三星 研發生產客製化晶片…名稱、用途未公布

ChatGPT母公司OpenAI與三星電子擴大合作，將共同研發與製造晶片，三星則要全面佈署OpenAI的企業用軟體。

綜合路透與科技媒體SamMobile的報導，OpenAI南韓分公司9日宣布此事，證實三星將替OpenAI生產客製化AI晶片。OpenAI未揭露晶片的正式名稱與用途，可能是接替Jalapeno的AI晶片。Jalapeno是OpenAI的首款客製化晶片，與博通攜手研發，委由台積電生產。

客製化晶片之外，兩家公司也將在先進記憶體合作。OpenAI強調，AI工作速度更快、內容更複雜，對尖端記體體的需求日增。雙方攜手是OpenAI星艦之門計畫的一部分，SK海力士也參與其中。

OpneAI同時提到，三星是全球最大規模佈署ChatGPT的例子之一，該公司的南韓與海外員工，使用AI工具來研發、銷售、行銷。南韓也是ChatGPT在美國以外的最大付費市場，南韓ChatGPT的企業用戶年增約27倍，遍及法律、財經、行銷等。