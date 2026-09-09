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南韓科技部豪擲逾千億元 拚發展本土尖端AI模型

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
韓國政府官員近日表示，韓國科學技術情報通信部計劃投入4.7兆韓元（約新台幣1100億元），推動發展一套本土人工智慧（AI）模型。路透
韓國政府官員近日表示，韓國科學技術情報通信部計劃投入4.7兆韓元（約新台幣1100億元），推動發展一套本土人工智慧（AI）模型。路透

韓國政府官員近日表示，韓國科學技術情報通信部計劃投入4.7兆韓元（約新台幣1100億元），推動發展一套本土人工智慧AI）模型，目標是達到全球尖端AI模型的水準。

韓聯社報導，官員昨天表示，科技部計劃為此設置獨立基金。這筆資金將納入該部會2027年預算案中總額9.4兆韓元的AI預算內。

一名科技部官員說，計畫的具體細節尚待敲定。

在巨額資本投入和推理能力空前提升的推動下，全球開發尖端AI的競賽日益激烈。在此情況下，外界呼籲政府加大支持力度，以開發本土的尖端AI模型。

科技部長裴慶勳（Bae Kyung-hoon）強調，為防止韓國淪為其他國家的附庸，建構主權尖端模型很重要，尤其當前美國與中國的地緣政治競爭已愈來愈激烈。

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