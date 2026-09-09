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AMD喊2030年潛在市場規模上看3兆美元 激勵股票收漲近6%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
AMD財務長胡錦8日表示，該公司潛在市場規模2030年將達3兆美元，激勵AMD股價8日收漲近6%。路透社
AMD財務長胡錦8日表示，該公司潛在市場規模2030年將達3兆美元，激勵AMD股價8日收漲近6%。路透社

超微AMD）8日股價收漲5.9%，因財務長胡錦（Jean Hu）稱，該公司的總潛在市場可能在2030年達到2至3兆美元。

巴隆周刊報導，胡錦8日在花旗全球科技、媒體和通訊大會上發表上述言論，她說：「我們確實相信AI是最具未來影響力的科技轉型」。

胡錦表示，該公司持續看到市場對其繪圖處理器（GPU）和中央處理器（CPU）的需求，並已持續增加CPU供應，預期下半年CPU事業「將比去年同期擴大逾80%」，且這波成長預期將延續到明年。

胡錦說，「AI超級投資周期才剛開始，隨著時間，我們將持續看到市場對AMD產品的強勁需求」。

AMD 超微

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