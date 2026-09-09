內部反應兩極…Meta推AI助理Muse 他揪安全漏洞：私人照片被曝光

Meta今天推出一款備受期待的人工智慧（AI）助理，能夠自動替用戶寄發電子郵件、賣車、預訂旅遊行程等。然而，公司內部對這項技術在處理敏感個資時的管理方式，仍有疑慮。

路透社報導，這套對外名為Muse（繆斯）、內部代號Hatch（意為「孵化」）的AI代理人，是執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）欲將「個人超級智慧」帶給每天使用Meta服務的數十億人的核心計畫。

這項計畫是Meta拓展廣告以外營收來源的最新嘗試。作為臉書（Facebook）與Instagram的母公司，Meta今年在AI晶片及基礎建設的投資預計將突破1300億美元，並期望藉此開創新事業。

Meta發布聲明表示，這項產品率先於美國推出，用戶可透過專屬Muse應用程式（App）或Meta旗下的WhatsApp通訊軟體使用。Meta也表示，將在不久後把這個AI代理人整合進智慧眼鏡產品，但未進一步說明細節。

基礎版Muse將免費開放使用，重度用戶則可選擇每月20美元（約新台幣640元）或100美元（約新台幣3185元）的訂閱方案。

聲明指出，用戶可選擇不將自身互動內容用於Meta的AI模型訓練，而公司計劃今年稍晚推出加密版本的Muse。

● 接觸真實個資 安全風險同步升高

Meta指出，Muse以開源AI代理工具OpenClaw為範本設計，可存取用戶在電郵、行事曆、支付、健康、購物及智慧家庭等領域使用的App。用戶可自主決定授權連結哪些應用，且隨時能收回存取權限。

每個Muse代理人都運行在專屬的虛擬機器上，也就是雲端模擬的個人電腦，即便用戶當下未操作，代理人仍可在背景執行任務。

Meta AI產品副總裁夏哈（Vishal Shah）告訴路透社，公司原本在4月延後推出這項產品，以進一步強化安全性。他表示，經過額外的安全工作後，公司認為產品已「跨過門檻」，達到可以交到用戶手中的最低標準。

夏哈說：「不可能保證永遠不會出錯，但整個架構的每一個環節，都經過設計，力求做到我們所能達到的最大程度安全、防護與隱私。」

Meta指出，為加強防護，Muse系統內建另一個專門監控執行任務的代理人，當偵測到特定行動時，會要求Muse事先獲取授權，以加強防護。

● 內部測試反應兩極 驚喜與漏洞並存

然而，根據路透社取得的內部訊息，光是本週，參與測試這項工具的Meta員工對這項工具的表現評價依然褒貶不一。

一名員工分享說，Muse在協助安排印尼3週蜜月旅程時大大發揮效果，甚至成為「蜜月的第三位旅伴」。

但也有其他人指出嚴重安全漏洞，例如代理人繞過安全限制，在被要求辨識小孩生日派對照片中的玩具時，直接展示了該用戶iCloud 內的私人照片。

Meta技術長博斯沃斯（Andrew Bosworth）則反映，他經常被強制登出，幾分鐘內甚至要多次重新登入。

在另一篇內部留言中，有員工讓Muse監控票券等易售罄物品，卻回報遇到了「許多導致可靠度大打折扣的故障狀況」：該產品在運作約15分鐘後便停止重新整理頁面、默默忽略其他錯誤，有時甚至無故關閉監控功能。

Meta未就上述訊息內容的個別案例作出回應。